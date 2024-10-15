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Posted 15 октября, 06:31

Published 15 октября, 06:31

Modified 15 октября, 06:33

Updated 15 октября, 06:33

Проект СКИФа

Срок сдачи СКИФ под Новосибирском предложили перенести на 2025 год

15 октября 2024, 06:31
Фото: srf-skif.ru
Проект СКИФа
Миннауки РФ предложило перенести срок ввода в эксплуатацию Центра коллективного пользования СКИФ, строящегося в наукограде Кольцово. Строительство осложняется несколькими причинами.

Согласно указу Президента, объект должен быть сдан до 31 декабря 2024 года, но Минобранауки предложило продлить срок реализации проекта до конца 2025 года. Поправки в указ № 356, регулирующий сроки строительства, были представлены 10 октября 2024 года.

Причины задержки

В пояснительной записке, подписанной заместителем министра Денисом Секиринским, указаны несколько ключевых факторов, повлиявших на задержку строительства уникального научного объекта:

Справка

ЦКП СКИФ — это один из важнейших научных проектов России в области мегасайенс, который должен стать мощным источником синхротронного излучения 4+ поколения. Его реализация позволит проводить исследования мирового уровня в самых различных научных и промышленных отраслях. По словам представителей Министерства науки, несмотря на перенос сроков, проект продвигается, и после завершения строительства «СКИФ» станет важнейшей точкой на научной карте страны.

Сопутствующие проекты

Кроме переноса сроков строительства «СКИФа», Министерство также предлагает пересмотреть сроки реализации двух других крупных научных проектов: модернизацию курчатовского специализированного источника синхротронного излучения и завершение строительства девяти станций Международного центра нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК в Гатчине.

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#Алина Гурицкая#Наука#Новосибирская область#Строительство#СКИФ#Министерство науки#Мегасайенс
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