Срок сдачи СКИФ под Новосибирском предложили перенести на 2025 год

Posted 15 октября, 06:31
Published 15 октября, 06:31
Modified 15 октября, 06:33
Updated 15 октября, 06:33
Согласно указу Президента, объект должен быть сдан до 31 декабря 2024 года, но Минобранауки предложило продлить срок реализации проекта до конца 2025 года. Поправки в указ № 356, регулирующий сроки строительства, были представлены 10 октября 2024 года.
В пояснительной записке, подписанной заместителем министра Денисом Секиринским, указаны несколько ключевых факторов, повлиявших на задержку строительства уникального научного объекта:
ЦКП СКИФ — это один из важнейших научных проектов России в области мегасайенс, который должен стать мощным источником синхротронного излучения 4+ поколения. Его реализация позволит проводить исследования мирового уровня в самых различных научных и промышленных отраслях. По словам представителей Министерства науки, несмотря на перенос сроков, проект продвигается, и после завершения строительства «СКИФ» станет важнейшей точкой на научной карте страны.
Кроме переноса сроков строительства «СКИФа», Министерство также предлагает пересмотреть сроки реализации двух других крупных научных проектов: модернизацию курчатовского специализированного источника синхротронного излучения и завершение строительства девяти станций Международного центра нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК в Гатчине.