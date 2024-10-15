Срок сдачи СКИФ под Новосибирском предложили перенести на 2025 год

ЦКП СКИФ — это один из важнейших научных проектов России в области мегасайенс, который должен стать мощным источником синхротронного излучения 4+ поколения. Его реализация позволит проводить исследования мирового уровня в самых различных научных и промышленных отраслях. По словам представителей Министерства науки, несмотря на перенос сроков, проект продвигается, и после завершения строительства «СКИФ» станет важнейшей точкой на научной карте страны.