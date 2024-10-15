Стоимость одного квадратного метра в Новосибирске достигла 146 тысяч рублей

По данным исследования «Авито Недвижимость», в третьем квартале 2024 года средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Новосибирска составила 146 тыс. рублей. Однокомнатные квартиры и студии на первичном рынке оцениваются в среднем в 5,4 млн рублей, двухкомнатные — в 8,4 млн рублей, трехкомнатные — в 10,8 млн рублей, а четырехкомнатные — в 17,8 млн рублей.