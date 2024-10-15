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Posted 15 октября, 01:46

Published 15 октября, 01:46

Modified 15 октября, 01:46

Updated 15 октября, 01:46

Стоимость квадрата оценили в Новосибирске

Стоимость одного квадратного метра в Новосибирске достигла 146 тысяч рублей

15 октября 2024, 01:46
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Стоимость квадрата оценили в Новосибирске
В Новосибирске подсчитали, сколько в среднем стоит один квадратный метр жилья, а также стоимость жилья с разным количеством комнат.

По данным исследования «Авито Недвижимость», в третьем квартале 2024 года средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Новосибирска составила 146 тыс. рублей. Однокомнатные квартиры и студии на первичном рынке оцениваются в среднем в 5,4 млн рублей, двухкомнатные — в 8,4 млн рублей, трехкомнатные — в 10,8 млн рублей, а четырехкомнатные — в 17,8 млн рублей.

Новосибирск наряду с Иркутском показал самую высокую стоимость квадратного метра среди городов Сибири, уступая среднему показателю по России, который составил 167 тыс. рублей за квадратный метр.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирск#Аренда#Недвижимость#Новостройки#Квартиры
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