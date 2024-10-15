Стрелявший в незнакомца житель Новосибирска задержан — что его ждет

События той ночи развивались на фоне попойки во дворе дома. Подозреваемый познакомился с компанией мужчин и предложил им выпить шампанского. Однако вскоре между ним и одним из новых знакомых возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил в оппонента из травматического оружия и скрылся с места происшествия.