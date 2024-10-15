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Posted 15 октября, 04:29

Published 15 октября, 04:29

Modified 15 октября, 04:31

Updated 15 октября, 04:31

Задержание новосибирца

Стрелявший в незнакомца житель Новосибирска задержан — что его ждет

15 октября 2024, 04:29
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
Задержание новосибирца
В Новосисибирске задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по собутыльникам, с которыми он случайно познакомился во дворе дома, сообщили в Росгвардии по Новосибирской области.

В Новосибирске полицейские раскрыли тяжкое преступление, произошедшее 6 октября на улице Кубовой. В этот день бригада скорой помощи доставила в больницу 44-летнего мужчину с огнестрельным ранением в грудную клетку. Правоохранители быстро установили и задержали подозреваемого — им оказался 28-летний житель Заельцовского района, ранее судимый за грабеж.

События той ночи развивались на фоне попойки во дворе дома. Подозреваемый познакомился с компанией мужчин и предложил им выпить шампанского. Однако вскоре между ним и одним из новых знакомых возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил в оппонента из травматического оружия и скрылся с места происшествия.

Мужчина не стал отрицать свою вину и дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Задержание#Уголовное дело#Стрельба#Росгвардия
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