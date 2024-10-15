Стрелявший в незнакомца житель Новосибирска задержан — что его ждет

Posted 15 октября, 04:29
Published 15 октября, 04:29
Modified 15 октября, 04:31
Updated 15 октября, 04:31
В Новосибирске полицейские раскрыли тяжкое преступление, произошедшее 6 октября на улице Кубовой. В этот день бригада скорой помощи доставила в больницу 44-летнего мужчину с огнестрельным ранением в грудную клетку. Правоохранители быстро установили и задержали подозреваемого — им оказался 28-летний житель Заельцовского района, ранее судимый за грабеж.
События той ночи развивались на фоне попойки во дворе дома. Подозреваемый познакомился с компанией мужчин и предложил им выпить шампанского. Однако вскоре между ним и одним из новых знакомых возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил в оппонента из травматического оружия и скрылся с места происшествия.
Мужчина не стал отрицать свою вину и дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.