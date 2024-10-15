Судьбой недостроенного ТК «Подсолнух» в Новосибирске займется суд

Posted 15 октября, 10:59
Published 15 октября, 10:59
Modified 15 октября, 11:09
Updated 15 октября, 11:09
Продажи недостроя с торгов требует решение Ленинского районного суда Новосибирска, вступившее в силу в конце 2022 года. Однако акцион до сих пор не организован. По словам представителей инвесторов строительства здания, продажа комплекса — единственная возможность частично вернуть вложенные средства.
Организовать аукцион должен департамент земельных и имущественных отношений мэрии, именно его хотят поторопить инвесторы в арбитражном суде. Комплекс оценен в 1,8 млрд рублей.
В мэрии, в свою очередь, объясняют: проведение торгов невозможно из-за отсутствия информации о платежных реквизитах всех собственников, тяжбы о размере долей между ООО «Проектная компания Подсолнух» и частными инвесторами и связанными с этим судебными запретами за регистрационные действия.
Строительство крупного торгово-делового центра началось еще в 2001 году, однако было остановлено на последней стадии более 10 лет назад, напоминает издание «Прецедент».
Многие юридические проблемы берут начало в большом количестве частных инвесторов — предприниматели покупали помещения в комплексе во время строительства, вкладывая относительно небольшие суммы, от 10 до 20 млн рублей. Таких пострадавших сейчас насчитывается около 170 человек.