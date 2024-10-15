Судьбой недостроенного ТК «Подсолнух» в Новосибирске займется суд

В мэрии, в свою очередь, объясняют: проведение торгов невозможно из-за отсутствия информации о платежных реквизитах всех собственников, тяжбы о размере долей между ООО «Проектная компания Подсолнух» и частными инвесторами и связанными с этим судебными запретами за регистрационные действия.