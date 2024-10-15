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Posted 15 октября, 10:59

Published 15 октября, 10:59

Modified 15 октября, 11:09

Updated 15 октября, 11:09

14-этажное здание практически достроено

Судьбой недостроенного ТК «Подсолнух» в Новосибирске займется суд

15 октября 2024, 10:59
Фото: 2GIS
14-этажное здание практически достроено
Инвесторы торгового комплекса на площади Маркса хотят добиться продажи незавершенного объекта на аукционе.

Продажи недостроя с торгов требует решение Ленинского районного суда Новосибирска, вступившее в силу в конце 2022 года. Однако акцион до сих пор не организован. По словам представителей инвесторов строительства здания, продажа комплекса — единственная возможность частично вернуть вложенные средства.

Организовать аукцион должен департамент земельных и имущественных отношений мэрии, именно его хотят поторопить инвесторы в арбитражном суде. Комплекс оценен в 1,8 млрд рублей.

В мэрии, в свою очередь, объясняют: проведение торгов невозможно из-за отсутствия информации о платежных реквизитах всех собственников, тяжбы о размере долей между ООО «Проектная компания Подсолнух» и частными инвесторами и связанными с этим судебными запретами за регистрационные действия.

Строительство крупного торгово-делового центра началось еще в 2001 году, однако было остановлено на последней стадии более 10 лет назад, напоминает издание «Прецедент».

Многие юридические проблемы берут начало в большом количестве частных инвесторов — предприниматели покупали помещения в комплексе во время строительства, вкладывая относительно небольшие суммы, от 10 до 20 млн рублей. Таких пострадавших сейчас насчитывается около 170 человек.

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