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Posted 15 октября, 02:57

Published 15 октября, 02:57

Modified 15 октября, 02:59

Updated 15 октября, 02:59

Дым заметили утром 15 октября

ТРЦ «Сан-Сити» в Новосибирске эвакуируют — над зданием поднялся столб дыма

15 октября 2024, 02:57
Фото: 1MI
Дым заметили утром 15 октября
В Новосибирске утром 15 октября произошла эвакуация в торговом центре «Сан-Сити». По словам очевидцев, здание окутал густой дым.

Причиной эвакуации стало сильное задымление, которое было зафиксировано около 08:50. По словам очевидцев, густой черный дым поднимался над зданием.

На место оперативно прибыли несколько пожарных расчетов, однако через несколько минут дым начал рассеиваться. В пресс-службе МЧС по Новосибирской области подтвердили факт происшествия, однако причины возгорания или задымления пока не уточняются. Известно, что сработали датчики дыма, которые и запустили процедуру эвакуации.

Дым над торговым центромДым над торговым центром
Дым над торговым центромДым над торговым центром
Дым над торговым центромДым над торговым центром
Дым над торговым центром. Фото: Инцидент Новосибирск

Посетители торгового центра и сотрудники бизнес-центра, расположенного в том же здании, были эвакуированы. На данный момент информации о пострадавших среди людей нет.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Пожар#МЧС#Дым#Эвакуация
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