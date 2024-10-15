ТРЦ «Сан-Сити» в Новосибирске эвакуируют — над зданием поднялся столб дыма

Posted 15 октября, 02:57
Published 15 октября, 02:57
Modified 15 октября, 02:59
Updated 15 октября, 02:59
Причиной эвакуации стало сильное задымление, которое было зафиксировано около 08:50. По словам очевидцев, густой черный дым поднимался над зданием.
На место оперативно прибыли несколько пожарных расчетов, однако через несколько минут дым начал рассеиваться. В пресс-службе МЧС по Новосибирской области подтвердили факт происшествия, однако причины возгорания или задымления пока не уточняются. Известно, что сработали датчики дыма, которые и запустили процедуру эвакуации.
Посетители торгового центра и сотрудники бизнес-центра, расположенного в том же здании, были эвакуированы. На данный момент информации о пострадавших среди людей нет.