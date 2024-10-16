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Posted 15 октября, 22:34

Published 15 октября, 22:34

Modified 15 октября, 22:34

Updated 15 октября, 22:34

Девушки действовали сообща

16-летняя сибирячка спасла всех жителей многоквартирного дома из пожара

15 октября 2024, 22:34
Фото: ГУ МЧС России
Девушки действовали сообща

16-летняя жительница Новосибирска спасла всех жителей дома от пожара

Несовершеннолетняя жительница Новосибирска вместе с соседкой помогли спастись от гибели другим жителям многоэтажки — их отметили в главке МЧС.

Инцидент произошел в конце лета в одном из домов Новосибирска. Как рассказали в главном управлении МЧС России, 16-летняя Ойиша Насимовагуляла по улице. В одном из окон она заметила дым и огонь. Не раздумывая, молодая девушка забежала в подъезд и стала стучать во все двери дома.

Вскоре к ней присоединилась 34-летняя местная жительница Евгения Федорова, которая также стала помогать в эвакуации соседей. Самой сложной задачей было достучаться в квартиру, где и разгорелся пожар. Сделать это сибирячкам все-таки удалось. Девушки вывели пожилого хозяина квартиры, и стали тушить огонь ведрами.

Как позже установили специалисты, пожар произошел на площади 4 квадратных метра. Причиной стала непотушенная сигарета. Хотя огонь в итоге ликвидировал экипаж МЧС, девушкам удалось добиться того, что огонь не распространился и никто не пострадал.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Пожар#Спасение#Огонь#МЧС России
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