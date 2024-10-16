16-летняя сибирячка спасла всех жителей многоквартирного дома из пожара

Инцидент произошел в конце лета в одном из домов Новосибирска. Как рассказали в главном управлении МЧС России, 16-летняя Ойиша Насимовагуляла по улице. В одном из окон она заметила дым и огонь. Не раздумывая, молодая девушка забежала в подъезд и стала стучать во все двери дома.