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Posted 15 октября, 22:19

Published 15 октября, 22:19

Modified 15 октября, 22:19

Updated 15 октября, 22:19

Трагедия произошла во время группового похожа

18-летняя студентка погибла на Алтае: вскрылись новые подробности

15 октября 2024, 22:19
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Трагедия произошла во время группового похожа

Появились новые подробности гибели 18-летней студентки НГУ на Алтае

14 октября в Горном Алтае произошла трагедия — 18-летняя Маргарита Шмойлова из Бердска погибла, попав под камнепад. Студентка Новосибирского государственного университета была частью туристической группы из 12 человек. Камнепад случился недалеко от устья реки Кысхыштубег.

Подробности происшествия

Туристическая группа, в которую входила Маргарита, состояла из жителей Новосибирска и области. Руководителем группы был Алексей Сорокин из Бердска. Все участники похода были зарегистрированы в МЧС, что является стандартной процедурой для подобных мероприятий. Несчастный случай произошел внезапно, и несмотря на высокий уровень подготовки участников, избежать трагедии не удалось.

Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай сообщила, что спасательная операция продолжается уже вторые сутки. На данный момент эвакуировано несколько пострадавших, одна из них госпитализирована с травмой головы в больницу города Акташ. Тело Маргариты Шмойловой все еще находится в горах, и эвакуация продолжается. 15 октября на место происшествия отправились дополнительные силы МЧС: девять спасателей и две единицы техники.

18-летняя жительница Новосибирской области погибла во время камнепада на Алтае
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Маргарита Шмойлова: что о ней известно

Маргарита была яркой, увлеченной и активной девушкой. В этом году она окончила школу №2 «Спектр» в Бердске с золотой медалью и поступила на биологический факультет НГУ. Скалолазание и туризм были её страстью с ранних лет. Она активно участвовала в походах и мероприятиях, связанных с горным туризмом, и неоднократно совершала восхождения на сложные вершины. Например, в 8 классе она покорила вершину «Юбилейная» на высоте почти 3,5 км в рамках акции «Бессмертный полк в горах».

Маргарита ШмойловаМаргарита Шмойлова
Маргарита Шмойлова. Фото: vk / страница погибшей

Роковой поход был частью второй категории сложности — он требовал хорошей физической формы и подготовки. Несмотря на молодой возраст, Маргарита была опытной туристкой и прекрасно знала, как вести себя в горах. Ее друзья и близкие вспоминают ее как смелую и увлеченную личность, которая всегда стремилась к новым высотам.

Спасательная операция и реакция университета

На данный момент спасательная операция продолжается, и МЧС делает все возможное для эвакуации оставшихся участников группы. Следственные органы начали проверку обстоятельств гибели Маргариты Шмойловой.

Новосибирский государственный университет уже выразил соболезнования семье погибшей студентки. Однако представители университета отметили, что секция горного туризма НГУ не организовывала этот поход — участники собрали группу самостоятельно. Тем не менее, информация о наборе туристов для этого маршрута по-прежнему доступна на странице турклуба НГУ в социальных сетях, что вызвало дискуссию о возможной ответственности организаторов.

НГУ отрицает причастность к организации трагического турпохода на Алтай
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