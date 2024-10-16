18-летняя студентка погибла на Алтае: вскрылись новые подробности

Posted 15 октября, 22:19
Published 15 октября, 22:19
Modified 15 октября, 22:19
Updated 15 октября, 22:19
Туристическая группа, в которую входила Маргарита, состояла из жителей Новосибирска и области. Руководителем группы был Алексей Сорокин из Бердска. Все участники похода были зарегистрированы в МЧС, что является стандартной процедурой для подобных мероприятий. Несчастный случай произошел внезапно, и несмотря на высокий уровень подготовки участников, избежать трагедии не удалось.
Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай сообщила, что спасательная операция продолжается уже вторые сутки. На данный момент эвакуировано несколько пострадавших, одна из них госпитализирована с травмой головы в больницу города Акташ. Тело Маргариты Шмойловой все еще находится в горах, и эвакуация продолжается. 15 октября на место происшествия отправились дополнительные силы МЧС: девять спасателей и две единицы техники.
Маргарита была яркой, увлеченной и активной девушкой. В этом году она окончила школу №2 «Спектр» в Бердске с золотой медалью и поступила на биологический факультет НГУ. Скалолазание и туризм были её страстью с ранних лет. Она активно участвовала в походах и мероприятиях, связанных с горным туризмом, и неоднократно совершала восхождения на сложные вершины. Например, в 8 классе она покорила вершину «Юбилейная» на высоте почти 3,5 км в рамках акции «Бессмертный полк в горах».
Роковой поход был частью второй категории сложности — он требовал хорошей физической формы и подготовки. Несмотря на молодой возраст, Маргарита была опытной туристкой и прекрасно знала, как вести себя в горах. Ее друзья и близкие вспоминают ее как смелую и увлеченную личность, которая всегда стремилась к новым высотам.
На данный момент спасательная операция продолжается, и МЧС делает все возможное для эвакуации оставшихся участников группы. Следственные органы начали проверку обстоятельств гибели Маргариты Шмойловой.
Новосибирский государственный университет уже выразил соболезнования семье погибшей студентки. Однако представители университета отметили, что секция горного туризма НГУ не организовывала этот поход — участники собрали группу самостоятельно. Тем не менее, информация о наборе туристов для этого маршрута по-прежнему доступна на странице турклуба НГУ в социальных сетях, что вызвало дискуссию о возможной ответственности организаторов.