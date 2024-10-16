18-летняя студентка погибла на Алтае: вскрылись новые подробности

Маргарита была яркой, увлеченной и активной девушкой. В этом году она окончила школу №2 «Спектр» в Бердске с золотой медалью и поступила на биологический факультет НГУ. Скалолазание и туризм были её страстью с ранних лет. Она активно участвовала в походах и мероприятиях, связанных с горным туризмом, и неоднократно совершала восхождения на сложные вершины. Например, в 8 классе она покорила вершину «Юбилейная» на высоте почти 3,5 км в рамках акции «Бессмертный полк в горах».