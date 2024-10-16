Для Новосибирска создадут новые вагоны метро — фото и срок поставки

Posted 16 октября, 05:57
Published 16 октября, 05:57
Modified 16 октября, 05:59
Updated 16 октября, 05:59
Как сообщили в Трансмашхолдинге, планируется обновление цветового оформления как внешних, так и внутренних элементов составов. Новые вагоны будут оборудованы принудительной вентиляцией и системой обеззараживания воздуха. Вместимость одного поезда составит около 1500 человек, что позволит значительно увеличить пассажиропоток.
На данный момент заключены два договора на поставку поездов: три из четырех вагонов поступят на условиях лизинга, а один состав будет куплен напрямую у производителя.
Поезда поступят в четвертом квартале 2025 года и будут состоять из одного немоторного и четырех моторных вагонов. Кроме того, в планах обновление всего парка вагонов до 2030 года.