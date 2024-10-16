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Posted 16 октября, 05:57

Published 16 октября, 05:57

Modified 16 октября, 05:59

Updated 16 октября, 05:59

Пример вагона компании

Для Новосибирска создадут новые вагоны метро — фото и срок поставки

16 октября 2024, 05:57
Фото: Трансмашхолдинг
Пример вагона компании

Для Новосибирска создадут новые вагоны метро

В Новосибирске будут обновлять подвижной состав метрополитена: крупный российский холдинг создаст и поставит четыре новых пятивагонных поезда, сообщили в компании.

Как сообщили в Трансмашхолдинге, планируется обновление цветового оформления как внешних, так и внутренних элементов составов. Новые вагоны будут оборудованы принудительной вентиляцией и системой обеззараживания воздуха. Вместимость одного поезда составит около 1500 человек, что позволит значительно увеличить пассажиропоток.

Сборка «Балтиец»Сборка «Балтиец»
Сборка «Балтиец». Фото: Трансмашхолдинг

На данный момент заключены два договора на поставку поездов: три из четырех вагонов поступят на условиях лизинга, а один состав будет куплен напрямую у производителя.

Поезда поступят в четвертом квартале 2025 года и будут состоять из одного немоторного и четырех моторных вагонов. Кроме того, в планах обновление всего парка вагонов до 2030 года.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Метро#Лизинг#Поезда#Вагоны
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