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Posted 16 октября, 10:41

Published 16 октября, 10:41

Modified 16 октября, 10:43

Updated 16 октября, 10:43

Глава Новосибирского цирка раскритиковал законопроект о запрете животных на арене

Глава Новосибирского цирка раскритиковал идею о запрете животных на арене

16 октября 2024, 10:41
Фото: 1MI
Глава Новосибирского цирка раскритиковал законопроект о запрете животных на арене
Сергей Шабанов считает, что без животных цирк уже не будет иметь такой популярности.

Депутаты Госдумы РФ изучают законопроект, который предусматривает запрет на использование животных во время выступлений в цирке. Таким образом, как полагает инициатор правового акта, можно будет решить проблему с негуманным использованием животных в коммерческих целях. Более того, если такой закон будет принят, то он поможет устранить огромный сегмент «черного рынка».

Проект закона вызвал широкий общественный резонанс. Директор Новосибирского цирка не остался в стороне. Он поделился своим видением ситуации, сообщает «Прецедент».

«У нас в цирк в основном ходят, чтобы показать детям животных, потому что не в каждом городе есть зоопарк, как в Новосибирске. Без животных цирк в России не сможет существовать», — пояснил Сергей Шабанов.

Глава Новосибирского цирка также уточнил, что необходимо разделять животных на домашних и экзотических. Первым легче переносить все тяготы кочевой жизни, а вот вторых следует запретить. Сложно в полевых условиях создать комфортные условия, при которых будет соблюдаться и уровень влажности, и освещения, и температуры.

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#Екатерина Нимко#Общество#Животные#Запрет#Законопроект#Цирк
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