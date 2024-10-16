Глава Новосибирского цирка раскритиковал идею о запрете животных на арене

Posted 16 октября, 10:41
Published 16 октября, 10:41
Modified 16 октября, 10:43
Updated 16 октября, 10:43
Депутаты Госдумы РФ изучают законопроект, который предусматривает запрет на использование животных во время выступлений в цирке. Таким образом, как полагает инициатор правового акта, можно будет решить проблему с негуманным использованием животных в коммерческих целях. Более того, если такой закон будет принят, то он поможет устранить огромный сегмент «черного рынка».
Проект закона вызвал широкий общественный резонанс. Директор Новосибирского цирка не остался в стороне. Он поделился своим видением ситуации, сообщает «Прецедент».
«У нас в цирк в основном ходят, чтобы показать детям животных, потому что не в каждом городе есть зоопарк, как в Новосибирске. Без животных цирк в России не сможет существовать», — пояснил Сергей Шабанов.
Глава Новосибирского цирка также уточнил, что необходимо разделять животных на домашних и экзотических. Первым легче переносить все тяготы кочевой жизни, а вот вторых следует запретить. Сложно в полевых условиях создать комфортные условия, при которых будет соблюдаться и уровень влажности, и освещения, и температуры.