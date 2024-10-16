Глава Новосибирского цирка раскритиковал идею о запрете животных на арене

Депутаты Госдумы РФ изучают законопроект, который предусматривает запрет на использование животных во время выступлений в цирке. Таким образом, как полагает инициатор правового акта, можно будет решить проблему с негуманным использованием животных в коммерческих целях. Более того, если такой закон будет принят, то он поможет устранить огромный сегмент «черного рынка».