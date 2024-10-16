Илья Баланин: ИИ помогает врачам с постановкой диагнозов

Posted 16 октября, 11:48
Published 16 октября, 11:48
Modified 16 октября, 11:48
Updated 16 октября, 11:48
По его информации, с января по июль этого года было проведено около 600 тысяч маммографий с использованием ИИ. Эти технологии обеспечивают более высокую точность в диагностике и помогают назначать наиболее эффективные методы лечения. При этом уже зарегистрировано 27 медицинских устройств, основанных на ИИ, и Министерство здравоохранения России вместе с Федеральным фондом ОМС рассматривает возможности внедрения таких технологий в практику. Кроме маммографии, планируется включить в ОМС флюорографию грудной клетки и компьютерную томографию органов грудной клетки и головного мозга с системами поддержки врачебных решений, сообщает ria.ru.
Хотя окончательное установление диагноза по-прежнему остается задачей врачей, ИИ помогает быстрее и точнее выявлять патологии на ранних стадиях, что значительно повышает вероятность успешного лечения.
Москва занимает лидирующие позиции в использовании искусственного интеллекта в сфере обязательного медицинского страхования. В российской столице ИИ играет все более значимую роль в процессе диагностики и лечения, что полностью соответствует планам развития здравоохранения города до 2030 года. В настоящее время ИИ в Москве уже проанализировал свыше 13 миллионов исследований, включая МРТ, КТ и флюорографию. Эти современные технологии активно используются для автоматического анализа результатов исследований в рамках программы ОМС.
На прошедшем в октябре Российском диагностическом саммите в Москве обсуждались успехи в области применения ИИ в лучевой диагностике.
Эксперты подчеркнули, что такие технологии особенно полезны для ранней диагностики рака, инсульта и других серьезных заболеваний. Например, в Алтайском крае активно применяют ИИ для онкодиагностики, что приводит к повышению ранней выявляемости рака груди. В этом регионе также проходит «розовый флешмоб» — месячник, посвященный борьбе с раком молочной железы.