atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 11:48

Published 16 октября, 11:48

Modified 16 октября, 11:48

Updated 16 октября, 11:48

Илья Баланин: ИИ помогает врачам с постановкой диагнозов

Илья Баланин: ИИ помогает врачам с постановкой диагнозов

16 октября 2024, 11:48
Фото: 1MI
Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) России значительно улучшает точность диагностики и расширяет доступ к медицинским услугам для граждан. Об этом сообщил председатель ФОМС Илья Баланин в разговоре с журналистами «РИА Новости».

По его информации, с января по июль этого года было проведено около 600 тысяч маммографий с использованием ИИ. Эти технологии обеспечивают более высокую точность в диагностике и помогают назначать наиболее эффективные методы лечения. При этом уже зарегистрировано 27 медицинских устройств, основанных на ИИ, и Министерство здравоохранения России вместе с Федеральным фондом ОМС рассматривает возможности внедрения таких технологий в практику. Кроме маммографии, планируется включить в ОМС флюорографию грудной клетки и компьютерную томографию органов грудной клетки и головного мозга с системами поддержки врачебных решений, сообщает ria.ru.

Хотя окончательное установление диагноза по-прежнему остается задачей врачей, ИИ помогает быстрее и точнее выявлять патологии на ранних стадиях, что значительно повышает вероятность успешного лечения.

Москва занимает лидирующие позиции в использовании искусственного интеллекта в сфере обязательного медицинского страхования. В российской столице ИИ играет все более значимую роль в процессе диагностики и лечения, что полностью соответствует планам развития здравоохранения города до 2030 года. В настоящее время ИИ в Москве уже проанализировал свыше 13 миллионов исследований, включая МРТ, КТ и флюорографию. Эти современные технологии активно используются для автоматического анализа результатов исследований в рамках программы ОМС.

На прошедшем в октябре Российском диагностическом саммите в Москве обсуждались успехи в области применения ИИ в лучевой диагностике.

Эксперты подчеркнули, что такие технологии особенно полезны для ранней диагностики рака, инсульта и других серьезных заболеваний. Например, в Алтайском крае активно применяют ИИ для онкодиагностики, что приводит к повышению ранней выявляемости рака груди. В этом регионе также проходит «розовый флешмоб» — месячник, посвященный борьбе с раком молочной железы.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика