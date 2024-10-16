Илья Баланин: ИИ помогает врачам с постановкой диагнозов

По его информации, с января по июль этого года было проведено около 600 тысяч маммографий с использованием ИИ. Эти технологии обеспечивают более высокую точность в диагностике и помогают назначать наиболее эффективные методы лечения. При этом уже зарегистрировано 27 медицинских устройств, основанных на ИИ, и Министерство здравоохранения России вместе с Федеральным фондом ОМС рассматривает возможности внедрения таких технологий в практику. Кроме маммографии, планируется включить в ОМС флюорографию грудной клетки и компьютерную томографию органов грудной клетки и головного мозга с системами поддержки врачебных решений, сообщает ria.ru.