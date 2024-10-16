Как правильно квасить: эксперт раскрыл секрет

Квашение капусты — это традиция, уходящая корнями в глубокое прошлое. Главная причина, почему капусту квасят именно осенью, заключается в том, что в это время она созревает полностью и приобретает нужную плотность и сладость. К тому же, именно после первых заморозков капуста теряет горечь, ее вкус становится мягче, что делает ее идеальной для квашения.