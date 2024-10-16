Крупнейший форум Сибири в сфере здравоохранения приняла Новосибирская область

Новый нацпроект сохранит в своем составе пять мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» — модернизация первичного звена, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, медицинские кадры и цифровизация. Три проекта интегрированы из социально-экономических инициатив и других проектов — это борьба с сахарным диабетом, медицинская реабилитация и борьба с гепатитом С. И появятся три абсолютно новых проекта — развитие федеральных медицинских центров, общественное здоровье и совершенствование оказания экстренной медицинской помощи.