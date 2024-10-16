Крупнейший форум Сибири в сфере здравоохранения приняла Новосибирская область

Posted 16 октября, 03:33
Published 16 октября, 03:33
Modified 16 октября, 03:35
Updated 16 октября, 03:35
15 октября стартовала работа крупнейшей в Сибири медицинской выставки. Деловую программу открыло пленарное заседание с участием замминистра здравоохранения РФ Виктора Фисенко, вице-губернатора Новосибирской области Константина Хальзова и руководителей министерств здравоохранения пяти сибирских регионов.
Виктор Фисенко сообщил, что с начала следующего года начнется реализация нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Одна из его основных целей — увеличение продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет.
Новый нацпроект сохранит в своем составе пять мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» — модернизация первичного звена, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, медицинские кадры и цифровизация. Три проекта интегрированы из социально-экономических инициатив и других проектов — это борьба с сахарным диабетом, медицинская реабилитация и борьба с гепатитом С. И появятся три абсолютно новых проекта — развитие федеральных медицинских центров, общественное здоровье и совершенствование оказания экстренной медицинской помощи.
Также по нацпроекту «Семья» будет продолжена работа по модернизации женских консультаций и оснащению детских медицинских учреждений.
«Как говорят организаторы, плюс 30% по насыщенности выставки по сравнению с прошлым годом („Здравоохранение Сибири-2023“). И это, в основном, отечественное оборудование очень высокого качества, которое полностью соответствует всем мировым стандартам. Хочу сказать, что данная площадка позволяет, не выезжая за пределы Новосибирска увидеть практически все наработки в области медицинской техники, которые сегодня есть в РФ», — подчеркнул Константин Хальзов.
И.о. министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова рассказала, что сейчас на территории региона проводится кропотливая работа по каждому из направлений национального проекта «Здравоохранение».
За четыре последних года в Новосибирской области построено 7 крупных объектов здравоохранения — врачебных амбулаторий и поликлиник. Для оснащения новых медучреждений уже закуплено более 20 тысяч единиц медицинского оборудования. За 2024 завершено строительство и реконструкция 6 поликлиник. Приобретено 140 санавтомобилей. Запланирована покупка еще 339 единиц транспортных средств.
По проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» число региональных сосудистых центров увеличилось 9 в 2024. Куплено более 1,5 тысяч единиц медицинского оборудования. По проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Новосибирской области открыты 16 центров амбулаторной онкологической помощи.