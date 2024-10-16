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Posted 16 октября, 05:09

Published 16 октября, 05:09

Modified 16 октября, 05:11

Updated 16 октября, 05:11

Несколько самолетов направили на запасной аэродром

Летевшие в Барнаул и Новокузнецк самолеты сели в Новосибирске — в чем причина

16 октября 2024, 05:09
Фото: 1MI
Несколько самолетов направили на запасной аэродром
Рейсы нескольких авиакомпаний вместо пункта назначения приземлились в новосибирском аэропорту Толмачево, сообщили в транспортной прокуратуре.

В Новосибирске приземлились лайнеры авиакомпаний S7, «Уральские авиалинии» и Red Wings. Пассажиры должны были прибыть на самолетах в Барнаул и Новокузнецк, но природа внесла свои коррективы. Плохая погода в пунктах назначения не позволяет обеспечить безопасность приземления.

В аэропортах двух сибирских городов объявлено о задержках вылетов нескольких рейсов. В Новокузнецке, окутанном сильным туманом, пассажиры не могут отправиться в Иркутск и Москву. В Барнауле на плохую погоду наложилось неприбытие самолетов. Из-за этого отложены рейсы нескольких авиакомпаний из столицы Алтайского края в Москву и в обратном направлении.

Транспортная прокуратура проверяет выполнение авиакомпаниями положений закона, которые защищают права пассажиров при задержке рейса, говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы рассказывали о том, что экипаж Ан-12 из Иркутска получил государственные награды за аварийную посадку в Толмачево.

Сотни пассажиров застряли в новосибирском аэропорту Толмачево
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#Новосибирск#Толмачево#Самолеты#Непогода#Авиация
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