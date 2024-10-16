Летевшие в Барнаул и Новокузнецк самолеты сели в Новосибирске — в чем причина

В аэропортах двух сибирских городов объявлено о задержках вылетов нескольких рейсов. В Новокузнецке, окутанном сильным туманом, пассажиры не могут отправиться в Иркутск и Москву. В Барнауле на плохую погоду наложилось неприбытие самолетов. Из-за этого отложены рейсы нескольких авиакомпаний из столицы Алтайского края в Москву и в обратном направлении.