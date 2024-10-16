Летевшие в Барнаул и Новокузнецк самолеты сели в Новосибирске — в чем причина

Posted 16 октября, 05:09
Published 16 октября, 05:09
Modified 16 октября, 05:11
Updated 16 октября, 05:11
В Новосибирске приземлились лайнеры авиакомпаний S7, «Уральские авиалинии» и Red Wings. Пассажиры должны были прибыть на самолетах в Барнаул и Новокузнецк, но природа внесла свои коррективы. Плохая погода в пунктах назначения не позволяет обеспечить безопасность приземления.
В аэропортах двух сибирских городов объявлено о задержках вылетов нескольких рейсов. В Новокузнецке, окутанном сильным туманом, пассажиры не могут отправиться в Иркутск и Москву. В Барнауле на плохую погоду наложилось неприбытие самолетов. Из-за этого отложены рейсы нескольких авиакомпаний из столицы Алтайского края в Москву и в обратном направлении.
Транспортная прокуратура проверяет выполнение авиакомпаниями положений закона, которые защищают права пассажиров при задержке рейса, говорится в сообщении ведомства.
Ранее мы рассказывали о том, что экипаж Ан-12 из Иркутска получил государственные награды за аварийную посадку в Толмачево.