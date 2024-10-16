Лобовое столкновение на дамбе ГЭС: фура едва не рухнула в водохранилище

Удар оказался столь мощным, что большегруз развернуло поперек дороги, и он чуть не скатился в Новосибирское водохранилище. Трагедии удалось избежать благодаря бетонным блокам, расположенным вдоль края дороги. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля — его госпитализировали.