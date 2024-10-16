Лобовое столкновение на дамбе ГЭС: фура едва не рухнула в водохранилище

Posted 16 октября, 06:29
Published 16 октября, 06:29
Modified 16 октября, 06:31
Updated 16 октября, 06:31
По предварительным данным, 21-летний водитель Volkswagen внезапно выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой, которой управлял 19-летний водитель.
Удар оказался столь мощным, что большегруз развернуло поперек дороги, и он чуть не скатился в Новосибирское водохранилище. Трагедии удалось избежать благодаря бетонным блокам, расположенным вдоль края дороги. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля — его госпитализировали.
На месте происшествия дежурили сотрудники ДПС и медики, которые продолжают разбираться в причинах произошедшего.