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Posted 16 октября, 06:29

Published 16 октября, 06:29

Modified 16 октября, 06:31

Updated 16 октября, 06:31

Фура едва не вылетела в водохранилище

Лобовое столкновение на дамбе ГЭС: фура едва не рухнула в водохранилище

16 октября 2024, 06:29
Фото: 1MI
Фура едва не вылетела в водохранилище

Фура едва не вылетела в Новосибирское водохранилище после ДТП в Новосибирске

Ранним утром 16 октября на дамбе ГЭС в Советском районе Новосибирска произошло лобовое столкновение между легковым автомобилем Volkswagen Polo и грузовиком Scania, что спровоцировало огромную пробку.

По предварительным данным, 21-летний водитель Volkswagen внезапно выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой, которой управлял 19-летний водитель.

Удар оказался столь мощным, что большегруз развернуло поперек дороги, и он чуть не скатился в Новосибирское водохранилище. Трагедии удалось избежать благодаря бетонным блокам, расположенным вдоль края дороги. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля — его госпитализировали.

Авария на дмабе ГЭСАвария на дмабе ГЭС
Авария на дмабе ГЭС. Фото: АСТ-54

На месте происшествия дежурили сотрудники ДПС и медики, которые продолжают разбираться в причинах произошедшего.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Авария#Пробка#Лобовое столкновение#ГЭС
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