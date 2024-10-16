Маршрутка №72 в Новосибирске на неопределнный срок меняет схему движения

Posted 16 октября, 12:47
Published 16 октября, 12:47
Modified 16 октября, 12:49
Updated 16 октября, 12:49
Ремонт вызван необходимостью обновления инженерных коммуникаций, что требует полного закрытия движения транспортных средств по улице Технической. На данном участке расположена автозаправочная станция, и любые транспортные средства, включая общественный транспорт, будут вынуждены использовать объездные пути до завершения работ.
Теперь маршрут №72 пролегает по проспекту Дзержинского, улице Волочаевской, Гусинобродскому шоссе, улице Докучаева и улице Биатлонной, как в прямом, так и в обратном направлениях. Этот объездной путь позволит сохранить связь между основными районами города, несмотря на временные неудобства.
О сроках завершения работ мэрия пока не сообщает, однако жителям рекомендуют следить за обновлениями и планировать свои поездки с учетом временной схемы.