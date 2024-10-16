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Posted 16 октября, 12:47

Published 16 октября, 12:47

Modified 16 октября, 12:49

Updated 16 октября, 12:49

Маршрутка №72

Маршрутка №72 в Новосибирске на неопределнный срок меняет схему движения

16 октября 2024, 12:47
Фото: 2GIS
Маршрутка №72
С 16 октября в Новосибирске на неопределенный срок изменится привычный маршрут движения маршрутки №72. Это связано с ремонтными работами на сетях водоснабжения, в ходе которых будет перекрыт участок дороги на улице Технической в районе дома №1.

Ремонт вызван необходимостью обновления инженерных коммуникаций, что требует полного закрытия движения транспортных средств по улице Технической. На данном участке расположена автозаправочная станция, и любые транспортные средства, включая общественный транспорт, будут вынуждены использовать объездные пути до завершения работ.

Теперь маршрут №72 пролегает по проспекту Дзержинского, улице Волочаевской, Гусинобродскому шоссе, улице Докучаева и улице Биатлонной, как в прямом, так и в обратном направлениях. Этот объездной путь позволит сохранить связь между основными районами города, несмотря на временные неудобства.

О сроках завершения работ мэрия пока не сообщает, однако жителям рекомендуют следить за обновлениями и планировать свои поездки с учетом временной схемы.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Автобус#Маршрутка#Ремонтные работы#Общественный транспорт
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