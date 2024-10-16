Маршрутка №72 в Новосибирске на неопределнный срок меняет схему движения

С 16 октября в Новосибирске на неопределенный срок изменится привычный маршрут движения маршрутки №72. Это связано с ремонтными работами на сетях водоснабжения, в ходе которых будет перекрыт участок дороги на улице Технической в районе дома №1.

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