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Posted 16 октября, 05:11

Published 16 октября, 05:11

Modified 16 октября, 05:13

Updated 16 октября, 05:13

Масштабный форум пройдет в Москве

Масштабная конференция для онлайн-продавцов состоится в октябре

16 октября 2024, 05:11
Фото: 1MI
Масштабный форум пройдет в Москве
Первая большая бизнес-конференция «Авито для продавцов» объединит опытных предпринимателей и тех, кто только планирует начать свой путь в электронной коммерции. Состоится она 24 октября в МТС Live Холл и онлайн.

Конференцию откроет выступление управляющего партнера Авито Ивана Гуза. Главным гостем мероприятия станет лидер группы UMA2RMAN Владимир Кристовский.

Что ждет участников?

Конференция соберет ведущих экспертов в сфере e-commerce, представителей крупных компаний и государственных структур, среди которых:

  • Татьяна Илюшниковова, заместитель Министра экономического развития РФ;
  • Михаил Бурмистров, управляющий партнер INFOline;
  • Эльдар Муртазин, главный редактор Mobile-review.com;
  • Денис Козлов, руководитель дирекции продаж корпоративным клиентам АО «Почта России»;
  • Луиза Александрова, директор по развитию СОБА.
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Также в дискуссиях примут участие топ-менеджеры Авито и успешные предприниматели, построившие свой бизнес на платформе.

Три потока программы

  1. Прокачай свой бизнес: тренды и стратегии
    Эксперты обсудят актуальные тренды e-commerce и возможности роста для бизнеса. Будет представлен широкий спектр финансовых и маркетинговых инструментов для масштабирования продаж. Особое внимание уделят взаимодействию бизнеса с государством и роли женщин в бизнесе.
  2. Продавай на своих правилах
    Участники узнают о секретах успешных продаж, эффективных инструментах продвижения и аналитических возможностях платформы Авито, которые помогают бизнесу развиваться в онлайн-пространстве.
  3. Категории товаров: теории и практики
    В этом блоке будут представлены рекомендации для старта бизнеса в разных нишах — от продажи мебели до автозапчастей и профессионального оборудования. Спикеры поделятся инсайтами по каждому направлению и расскажут, как правильно использовать возможности Авито для развития.
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Зачем идти на конференцию?

«Сейчас на Авито более 4 миллионов активных пользователей — представители малого и среднего бизнеса, использующие площадку для широкого круга задач. Только в прошлом году на Авито зашли больше 200 000 новых субъектов микробизнеса, а это 96% от всего малого и среднего бизнеса в России. Поэтому мы проводим нашу собственную конференцию. Она станет местом для обучения и дискуссии, нетворкинга и поиска новых путей продвижения и развития бизнеса», — прокомментировал Алексей Ли, директор по продажам вертикали Товары.

Конференция станет уникальной площадкой для обмена опытом, обучения, нетворкинга и поиска новых возможностей для роста в бизнесе. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать формат посещения — онлайн или оффлайн. Участие бесплатное.

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#Алина Гурицкая#Бизнес#Общество#Россия#Обучение#Финансы#Продажи#Товары
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