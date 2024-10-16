Масштабная конференция для онлайн-продавцов состоится в октябре

Posted 16 октября, 05:11
Published 16 октября, 05:11
Modified 16 октября, 05:13
Updated 16 октября, 05:13
Конференцию откроет выступление управляющего партнера Авито Ивана Гуза. Главным гостем мероприятия станет лидер группы UMA2RMAN Владимир Кристовский.
Конференция соберет ведущих экспертов в сфере e-commerce, представителей крупных компаний и государственных структур, среди которых:
Также в дискуссиях примут участие топ-менеджеры Авито и успешные предприниматели, построившие свой бизнес на платформе.
«Сейчас на Авито более 4 миллионов активных пользователей — представители малого и среднего бизнеса, использующие площадку для широкого круга задач. Только в прошлом году на Авито зашли больше 200 000 новых субъектов микробизнеса, а это 96% от всего малого и среднего бизнеса в России. Поэтому мы проводим нашу собственную конференцию. Она станет местом для обучения и дискуссии, нетворкинга и поиска новых путей продвижения и развития бизнеса», — прокомментировал Алексей Ли, директор по продажам вертикали Товары.
Конференция станет уникальной площадкой для обмена опытом, обучения, нетворкинга и поиска новых возможностей для роста в бизнесе. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать формат посещения — онлайн или оффлайн. Участие бесплатное.