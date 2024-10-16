На личном приёме губернатор Андрей Травников ответил на вопросы жителей региона

Posted 16 октября, 09:04
Published 16 октября, 09:04
Modified 16 октября, 09:06
Updated 16 октября, 09:06
В Тогучине появится новый парк — «Целина». В рамках IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды проект по благоустройству парка стал победителем. Деньги будут выделены из федерального, областного и местного бюджетов.
«Конкурс федеральный выигран, теперь обязательства района — реализовать этот проект. Это и наши обязательства — потому что это имидж области для дальнейшего участия в федеральных программах. Беру на контроль реализацию проекта», — подчеркнул Андрей Травников.
Планируемый срок завершения работ — осень 2025-го года.
На особом контроле капитальный ремонт «Тогучинской средней школы № 1». Глава региона поручил специалистам министерства образования области, главе Тогучинского района Сергею Пыхтину, директору школы постоянно сообщать о проводимых работах, о соблюдении сроков родительскому комитету школы, представители которого и обратились к губернатору с вопросом о ремонте на личном приёме.
Начало образовательного процесса в обновлённых помещениях школы запланировано на 1 сентября 2025 года.
Обновлённые помещения получит и «Тогучинская централизованная библиотечная система им. М. Я. Черненка». Для осуществления более качественного библиотечно-информационного обслуживания жителей города и расширения функционала, необходимо создание модельной муниципальной библиотеки, уверены жители города.
В 2023 году администрацией Тогучинского района разработан дизайн-проект по модернизации библиотеки. Субсидия из областного бюджета будет предоставлена в рамках регионального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры региональной „Культура Новосибирской области“.
«Общее требование — должна быть своя индивидуальная концепция, своя специализация, свой замысел», — напомнил Андрей Травников.
Планируемый срок завершения работ по созданию модельной библиотеки — до конца марта 2025 года.
Также во время личного приёма был рассмотрен вопрос обеспечения жителей деревни Казанка Колыванского района качественной сотовой связью и доступом к сети Интернет.
В настоящее время идут подготовительные работы по прокладке волоконно-оптического кабеля до места установки антенно-мачтового сооружения, на котором будет размещена базовая станция сотовой связи. Монтаж вышки сотовой связи и необходимого оборудования запланирован на будущий год. Следующей осенью жители деревни будут обеспечены качественной сотовой связью.