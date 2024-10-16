На личном приёме губернатор Андрей Травников ответил на вопросы жителей региона

В настоящее время идут подготовительные работы по прокладке волоконно-оптического кабеля до места установки антенно-мачтового сооружения, на котором будет размещена базовая станция сотовой связи. Монтаж вышки сотовой связи и необходимого оборудования запланирован на будущий год. Следующей осенью жители деревни будут обеспечены качественной сотовой связью.