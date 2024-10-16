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Posted 16 октября, 09:04

Published 16 октября, 09:04

Modified 16 октября, 09:06

Updated 16 октября, 09:06

Часть вопросов губернатор взял на личный контроль

На личном приёме губернатор Андрей Травников ответил на вопросы жителей региона

16 октября 2024, 09:04
Фото: nso.ru
Часть вопросов губернатор взял на личный контроль
Капитальный ремонт школы, новый парк в Тогучине и модельная библиотека среди вопросов, с которыми обратились жители Колыванского и Тогучинского районов к главе Новосибирской области во время личного приёма.

В Тогучине появится новый парк — «Целина». В рамках IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды проект по благоустройству парка стал победителем. Деньги будут выделены из федерального, областного и местного бюджетов.

«Конкурс федеральный выигран, теперь обязательства района — реализовать этот проект. Это и наши обязательства — потому что это имидж области для дальнейшего участия в федеральных программах. Беру на контроль реализацию проекта», — подчеркнул Андрей Травников.

Планируемый срок завершения работ — осень 2025-го года.

На особом контроле капитальный ремонт «Тогучинской средней школы № 1». Глава региона поручил специалистам министерства образования области, главе Тогучинского района Сергею Пыхтину, директору школы постоянно сообщать о проводимых работах, о соблюдении сроков родительскому комитету школы, представители которого и обратились к губернатору с вопросом о ремонте на личном приёме.

Начало образовательного процесса в обновлённых помещениях школы запланировано на 1 сентября 2025 года.

Обновлённые помещения получит и «Тогучинская централизованная библиотечная система им. М. Я. Черненка». Для осуществления более качественного библиотечно-информационного обслуживания жителей города и расширения функционала, необходимо создание модельной муниципальной библиотеки, уверены жители города.

В 2023 году администрацией Тогучинского района разработан дизайн-проект по модернизации библиотеки. Субсидия из областного бюджета будет предоставлена в рамках регионального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры региональной „Культура Новосибирской области“.

«Общее требование — должна быть своя индивидуальная концепция, своя специализация, свой замысел», — напомнил Андрей Травников.

Планируемый срок завершения работ по созданию модельной библиотеки — до конца марта 2025 года.

Также во время личного приёма был рассмотрен вопрос обеспечения жителей деревни Казанка Колыванского района качественной сотовой связью и доступом к сети Интернет.

В настоящее время идут подготовительные работы по прокладке волоконно-оптического кабеля до места установки антенно-мачтового сооружения, на котором будет размещена базовая станция сотовой связи. Монтаж вышки сотовой связи и необходимого оборудования запланирован на будущий год. Следующей осенью жители деревни будут обеспечены качественной сотовой связью.

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