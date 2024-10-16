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Posted 16 октября, 03:40

Published 16 октября, 03:40

Modified 16 октября, 03:42

Updated 16 октября, 03:42

Трагедия в феврале 2023 года

«Нашей вины нет»: лжегазовщики оправдываются в суде по делу о взрыве дома на Линейной

16 октября 2024, 03:40
Фото: Дмитрий Тростников. atas.info
Трагедия в феврале 2023 года

Лжегазовщиков опрашивают в суде Новосибирска по делу о взрыве газа на Линейной

В Новосибирске продолжается судебное разбирательство по делу лжегазовщиков Ирины Урбах и Евгения Кавуна, обвиняемых в оказании небезопасных услуг, приведших к страшному взрыву в жилом доме на улице Линейной. На очередном заседании оправдывалась Урбах.

Трагедия, унесшая жизни 15 человек, произошла после того, как мошенники заменили газовые шланги в нескольких квартирах с нарушениями правил безопасности. В центре внимания суда — действия Ирины Урбах, которая под видом сотрудника газовой службы посещала жильцов и предлагала заменить устаревшие газовые элементы.

Как выяснилось на суде, за три дня до трагедии Урбах вместе с Кавуном провели замену шлангов в нескольких квартирах дома. В одной из них, квартире 88-летней пенсионерки Марии Бобровой, они заменили шланг, который, по словам экспертов, и стал причиной утечки газа, вызвавшей взрыв.

«Женщина была большая, но очень шустрая, постоянно бегала по квартире. Я осмотрела оборудование — шланг был без видимых повреждений, но на нём отсутствовал диэлектрик, что могло вызвать проблемы. Я убедила её заменить шланг, вызвала Кавуна, и он установил новый», приводит слова Урбах КП-новосибирск.
Лжегазовщики в судеЛжегазовщики в суде
Лжегазовщики в суде. Фото: КП-Новосибирск

Замененный шланг был установлен с нарушениями, что и привело к утечке газа. Утром 9 февраля в квартире пенсионерки соседи почувствовали резкий запах газа, вызвали аварийную службу, но к приезду специалистов произошёл взрыв. Детонацию, по словам экспертов, вызвала искра от работающего холодильника.

После взрыва Ирина Урбах и Евгений Кавун планировали заниматься заменой газовых шлангов в других домах Новосибирска, но позже были задержаны. Обвиняемые признались, что заменили десятки шлангов в различных квартирах города, однако свою вину в трагедии не признают. Они утверждают, что всегда покупали сертифицированные шланги, но экспертиза показала, что работы выполнялись с грубыми нарушениями. Дело лжегазовщиков продолжает рассматриваться в суде.

Новые факты появились в деле о взрыве дома на улице Линейной в Новосибирске
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Суд#Газ#Взрыв#Трагедия#Лжегазовщики
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