«Нашей вины нет»: лжегазовщики оправдываются в суде по делу о взрыве дома на Линейной

Posted 16 октября, 03:40
Published 16 октября, 03:40
Modified 16 октября, 03:42
Updated 16 октября, 03:42
Трагедия, унесшая жизни 15 человек, произошла после того, как мошенники заменили газовые шланги в нескольких квартирах с нарушениями правил безопасности. В центре внимания суда — действия Ирины Урбах, которая под видом сотрудника газовой службы посещала жильцов и предлагала заменить устаревшие газовые элементы.
Как выяснилось на суде, за три дня до трагедии Урбах вместе с Кавуном провели замену шлангов в нескольких квартирах дома. В одной из них, квартире 88-летней пенсионерки Марии Бобровой, они заменили шланг, который, по словам экспертов, и стал причиной утечки газа, вызвавшей взрыв.
«Женщина была большая, но очень шустрая, постоянно бегала по квартире. Я осмотрела оборудование — шланг был без видимых повреждений, но на нём отсутствовал диэлектрик, что могло вызвать проблемы. Я убедила её заменить шланг, вызвала Кавуна, и он установил новый», приводит слова Урбах КП-новосибирск.
Замененный шланг был установлен с нарушениями, что и привело к утечке газа. Утром 9 февраля в квартире пенсионерки соседи почувствовали резкий запах газа, вызвали аварийную службу, но к приезду специалистов произошёл взрыв. Детонацию, по словам экспертов, вызвала искра от работающего холодильника.
После взрыва Ирина Урбах и Евгений Кавун планировали заниматься заменой газовых шлангов в других домах Новосибирска, но позже были задержаны. Обвиняемые признались, что заменили десятки шлангов в различных квартирах города, однако свою вину в трагедии не признают. Они утверждают, что всегда покупали сертифицированные шланги, но экспертиза показала, что работы выполнялись с грубыми нарушениями. Дело лжегазовщиков продолжает рассматриваться в суде.