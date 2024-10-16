«Нашей вины нет»: лжегазовщики оправдываются в суде по делу о взрыве дома на Линейной

После взрыва Ирина Урбах и Евгений Кавун планировали заниматься заменой газовых шлангов в других домах Новосибирска, но позже были задержаны. Обвиняемые признались, что заменили десятки шлангов в различных квартирах города, однако свою вину в трагедии не признают. Они утверждают, что всегда покупали сертифицированные шланги, но экспертиза показала, что работы выполнялись с грубыми нарушениями. Дело лжегазовщиков продолжает рассматриваться в суде.