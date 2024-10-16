Насмерть придавило погрузчиком: рабочий умер на предприятии в Новосибирске

Согласно предварительным данным, во время выполнения рабочих обязанностей на автопогрузчике сотрудник был смертельно травмирован. Его обнаружили прижатым к погрузчику на высоте около двух метров между платформой грузового лифта и верхней частью проема. Государственная инспекция труда подтвердила, что на момент происшествия мужчина находился за рулем погрузчика и работал на складе.