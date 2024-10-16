Насмерть придавило погрузчиком: рабочий умер на предприятии в Новосибирске

Posted 16 октября, 02:29
Published 16 октября, 02:29
Modified 16 октября, 02:31
Updated 16 октября, 02:31
Согласно предварительным данным, во время выполнения рабочих обязанностей на автопогрузчике сотрудник был смертельно травмирован. Его обнаружили прижатым к погрузчику на высоте около двух метров между платформой грузового лифта и верхней частью проема. Государственная инспекция труда подтвердила, что на момент происшествия мужчина находился за рулем погрузчика и работал на складе.
После трагедии следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». СКР по Новосибирской области ведет тщательную проверку как технического состояния оборудования, так и соблюдения стандартов охраны труда.
Одновременно с этим Государственная инспекция труда проводит собственную проверку для выявления возможных нарушений правил безопасности на предприятии. В случае обнаружения виновных лиц, их привлекут к административной или уголовной ответственности.