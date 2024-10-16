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Posted 16 октября, 07:43

Published 16 октября, 07:43

Modified 16 октября, 07:45

Updated 16 октября, 07:45

Подорожание масла объясняют ростом стоимости молока

Названа причина резкого роста цен на сливочное масло

16 октября 2024, 07:43
Фото: 1MI
Подорожание масла объясняют ростом стоимости молока

Названа причина резкого роста цен на сливочное масло в Новосибирской области

Стоимость стандартной 180-граммовой пачки масла в большинстве магазинов перевалила за 200 рублей, выяснила редакция Atas.info.

В октябре в магазинах Новосибирска заметно выросло в цене сливочное масло. По состоянию на 16 октября дешевле 200 рублей в продаже 180-граммовую упаковку 82-процентого масла практически не найти. Минимальный ценник, который обнаружил корреспондент Atas.Info на сайте одной из федеральных сетей — 189,99 рублей.

По данным Новосибирскстата, опубликованным 7 октября, средняя стоимость килограмма сливочного масла в регионе составляла 1089 рублей. Месяцем ранее, в начале сентября — 1016 руб/кг. А в начале 2024 года средняя цена килограмма масла равнялась 867 рублям. Растет стоимость не только масла, но других молочных продуктов.

Эксперты объясняют подорожание сливочного масла увеличением закупочных цен на коровье молоко. При этом, согласно статистике, в России растет его потребление, значит, ждать снижения цены на продукты, в основе которых лежит молоко, скорее всего, не стоит.

На этом фоне в Госдуме звучат голоса о необходимости государственного регулирования цен на сливочное масло. С таким предложением заместитель председателя нижней палаты российского парламента Борис Чернышов обратился в министерство экономического развития России.

Между тем, в Новосибирске на сайтах бесплатных объявлений можно встретить объявления от производителей масла, которые предлагают приобрести свою продукцию по цене от 750 рублей за килограмм.

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