Названа причина резкого роста цен на сливочное масло

В октябре в магазинах Новосибирска заметно выросло в цене сливочное масло. По состоянию на 16 октября дешевле 200 рублей в продаже 180-граммовую упаковку 82-процентого масла практически не найти. Минимальный ценник, который обнаружил корреспондент Atas.Info на сайте одной из федеральных сетей — 189,99 рублей.