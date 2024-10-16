Никита Кологривый празднует юбилей — вспоминаем все скандалы актера

Posted 16 октября, 04:39
Published 16 октября, 04:39
Modified 16 октября, 04:41
Updated 16 октября, 04:41
Кологривый известен своими колкими комментариями в адрес других актеров. Например, в подкасте с блогером Эльдаром Джараховым он откровенно заявил о важности актерского образования, сравнив отсутствие такового с женитьбой без любви. В частности, он высказался о Александре Бортич, назвав ее примером непрофессионализма:
«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования? Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его».
Эти слова вызвали резкую реакцию со стороны Бортич, которая ответила в соцсетях фотографией в балаклаве со смайликом клоуна и текстом, что некоторым артистам «рот открывать лучше только по тексту».
Кологривый также не стеснялся критиковать работу других своих коллег. Он высказал мнение, что игра Данилы Козловского в фильме «Духless» не требует особых навыков, заявив:
«Я разобью тысячу таких лжеартистов».
Одним из самых громких инцидентов стало его участие в программе «Закрытый показ» с Александром Гордоном. Кологривый давал комментарий о фильме «Подельники», но ведущий Гордон попросил говорить лаконичнее и описать фильм «в двух словах».
«Мы ж на шоу, хотите я вам в трех словах вообще всю передачу закончу?» — возмутился актер.
После чего ведущий заявил, что сам будет решать, «чего хотеть, а чего не хотеть».
«Что у нас здесь, тоталитаризм или что? Нет, я вас спрашиваю сейчас. „Давайте я буду хотеть…“», — не унимался Кологривый.
Александр Гордон уточнил, хочет ли новосбирский актер поссориться в прямом эфире. Ведущий отметил, что если кто-то не согласен с правилами, то его никто не держит. Тогда Кологривый покинул студию.
В начале 2024 года появились слухи о том, что Кологривый использует запрещенные вещества и унижает женщин-ассистенток на съемках. По данным Telegram-канала iGutsal, актер выбирает одну жертву среди персонала, на которой вымещает свою злость. Это вызывает недовольство и возмущение среди коллег.
Однако коллеги Кологривого не смогли подтвердить или опровергнуть эти слухи.
Самый громкий инцидент произошел в одном из баров Новосибирска. В родной город актер приехал для открытия фестиваля «Семейное кино». После мероприятия он отправился в питейное заведение, где он флиртовал с официанткой, а после отказа укусил ее за ногу.
Персонал заведения вступился за девушку — Кологривый влез в драку, разделся и разгромил половину помещения. На следующий день незадолго до вылета в столицу Кологривого задержали по делу о хулиганстве. Его доставили в суд и закрыли на несколько дней в СИЗО.
Конфликт активно обсуждалив СМИ и актерскойсреде. Тогда Кологривого исключили из списка артистов гала-концерта «Жванецкий». Также говорили о том, что его снимут с роли Владимира Жириновского в биографическом фильме. Однако позже создатели подтвердили, что съемки состоятся.
Кологривый также подверг критике актеров, работающих в «Слове пацана», утверждая, что он единственный, кто понимает опасную жизнь уличных пацанов 80-х и 90-х годов. Он заявил:
«Многие даже не разбираются, что там происходит с профессиональной точки зрения».
Актер не раз критиковал участников проекта. Но больше всего досталось Ивану Янковскому, сыгравшему Вову Адидаса. По мнению Кологривого, Янковскому удается получать роли в кино только за счет имени отца (Олег Янковский сыграл в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Мой ласковый и нежный зверь» и др.). По мнению Кологривого, с этой ролью лучше бы справился Юрий Борисов.
«Я ведь проходил большой кастинг, а он этого всего избежал. Поэтому мы все хорошо понимаем. Мало что ли Вов Адидасов у нас по стране таких сидит, молодых ребят-актеров», — возмутился актер.
Эти слова вызвали негодование у многих, включая Леонида Ярмольника, который назвал Кологривого «дураком» и предложил ему оставить актерскую профессию.
Кологривый, когда его критикуют, не остается в долгу и часто отвечает на нее. В своих социальных сетях он благодарит своих поклонников и иронично реагирует на нападки хейтеров, утверждая, что «душнилы» должны стоять в сторонке, а он будет продолжать делать то, что считает нужным.
Например, в январе этого года всех своих хейтеров он назвал душнилами. Примечательный пост он опубликовал в своем telegram-канале:
«Прочь душнил, прочь злых, недовольных жизнью людей! Пусть они будут в сторонке, наблюдая за вами, довольными. Мне очень нравятся ваши комментарии. Я все читаю, вижу, как вы меня защищаете, большое спасибо».
Также Кологривый отметил, что ему было бы интересно побеседовать с теми, у кого его высказывания вызвали негативную реакцию: «Хочется как-то пообщаться с критиками скорее, понять, в чем их претензии».