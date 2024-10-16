Никита Кологривый празднует юбилей — вспоминаем все скандалы актера

Кологривый, когда его критикуют, не остается в долгу и часто отвечает на нее. В своих социальных сетях он благодарит своих поклонников и иронично реагирует на нападки хейтеров, утверждая, что «душнилы» должны стоять в сторонке, а он будет продолжать делать то, что считает нужным.