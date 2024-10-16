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Posted 16 октября, 10:42

Published 16 октября, 10:42

Modified 16 октября, 10:44

Updated 16 октября, 10:44

Подсудимый умер во время заседания

Новосибирец скончался в суде во время заседания по делу о подделке купюр

16 октября 2024, 10:42
Фото: 1MI
Подсудимый умер во время заседания
Мужчина умер во время судебного заседания по делу о подделке долларовых купюр.

16 октября 2024 года в Новосибирском областном суде скончался подсудимый Вячеслав Брюханов, обвиняемый в подделке валюты. Мужчина умер прямо в зале заседания, когда пытался обжаловать избранную ему меру пресечения — домашний арест, сообщает «Прецедент» со ссылкой на источник.

Несмотря на оперативные действия медицинских работников, его не удалось спасти. Смерть наступила около 9:30 утра.

Брюханов являлся фигурантом дела о создании типографии в центре Новосибирска, где он вместе с сообщником изготавливал поддельные 100-долларовые купюры. Следствие установило, что злоумышленники продавали фальшивые банкноты по 3000 рублей за штуку. Брюханов не признавал вину, утверждая, что они печатали сувениры.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Суд#Смерть#Обвинение#Домашний арест
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