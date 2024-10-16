Новосибирец скончался в суде во время заседания по делу о подделке купюр

Брюханов являлся фигурантом дела о создании типографии в центре Новосибирска, где он вместе с сообщником изготавливал поддельные 100-долларовые купюры. Следствие установило, что злоумышленники продавали фальшивые банкноты по 3000 рублей за штуку. Брюханов не признавал вину, утверждая, что они печатали сувениры.