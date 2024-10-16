Новосибирская область сохраняет лидерство по вводу жилья

Posted 16 октября, 09:06
Published 16 октября, 09:06
Modified 16 октября, 09:08
Updated 16 октября, 09:08
Показатели сдачи жилья позволяют региону оставаться лидером в Сибирском федеральном округе и быть в десятке лучших в стране.
«По общему вводу жилья наш регион в общероссийском рейтинге занимает 10 место и 5 место по объему ввода многоквартирных домов. Это показатель уверенной работы строительного комплекса Новосибирской области. Несмотря на непростые экономические условия, меняющиеся ипотечные программы, дефицит кадров, стройкомплекс региона продолжает своё стабильное развитие. Думая на перспективу, создан стабильный задел по строящимся домам», — рассказал глава регионального Минстроя Дмитрий Богомолов.
Согласно действующим разрешениям на строительство сегодня в регионе строится 1 113 домов общей площадью жилых помещений более 4,6 миллионов квадратных метров, добавил министр.