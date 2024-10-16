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Posted 16 октября, 09:06

Published 16 октября, 09:06

Modified 16 октября, 09:08

Updated 16 октября, 09:08

Больше всего жилья в Сибири строят в Новосибирской области

Новосибирская область сохраняет лидерство по вводу жилья

16 октября 2024, 09:06
Фото: 1MI
Больше всего жилья в Сибири строят в Новосибирской области
По итогам первых трех кварталов 2024 года объем сданного жилья на территории Новосибирской области превысил 2 миллиона квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Показатели сдачи жилья позволяют региону оставаться лидером в Сибирском федеральном округе и быть в десятке лучших в стране.

«По общему вводу жилья наш регион в общероссийском рейтинге занимает 10 место и 5 место по объему ввода многоквартирных домов. Это показатель уверенной работы строительного комплекса Новосибирской области. Несмотря на непростые экономические условия, меняющиеся ипотечные программы, дефицит кадров, стройкомплекс региона продолжает своё стабильное развитие. Думая на перспективу, создан стабильный задел по строящимся домам», — рассказал глава регионального Минстроя Дмитрий Богомолов.

Согласно действующим разрешениям на строительство сегодня в регионе строится 1 113 домов общей площадью жилых помещений более 4,6 миллионов квадратных метров, добавил министр.

Все ремонтные работы на объектах энергетики и ЖКХ в Новосибирске завершат 1 ноября
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