Новосибирские гонщики накатали на электросамокатах 6 000 блокировок и 2 000 штрафов

Отметим, что Новосибирск считается лидером по числу электросамокатов в городе. В 2024 году на улицы вывезли 4 300 устройств, что на 19,44% больше, чем в предыдущем году. В 2022 году электросамокатов было меньше на 75%. Расширение парка кикшерингового транспорта связано в том числе с улучшением условий для операторов — появилось больше парковок и возможностей для их оформления.