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Posted 16 октября, 07:57

Published 16 октября, 07:57

Modified 16 октября, 08:15

Updated 16 октября, 08:15

Работа электросамокатов в Новосибирске

Новосибирские гонщики накатали на электросамокатах 6 000 блокировок и 2 000 штрафов

16 октября 2024, 07:57
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Работа электросамокатов в Новосибирске

Почти 6 тысячам новосибирцев запретили пользоваться электросамокатами

Летний сезон 2024 года в Новосибирске ознаменовался ростом числа нарушений, связанных с использованием электросамокатов. Кикшеринговые компании рассказали редакции Atas.Info о том, сколько пользователей было заблокировано за это время.

Штрафы и блокировки

Нарушения правил дорожного движения, неправильная парковка и передача самокатов несовершеннолетним стали основными причинами штрафов и блокировок. Один из крупных операторов сервиса проката электросамокатов, Whoosh, подводя итоги, рассказал, что на данный момент заблокированы и оштрафованы 4 988 пользователей.

«Большинство штрафов выписано за неправильную парковку и неспешивание на пешеходном переходе. Блокируем за передачу управления несовершеннолетнему и поездки вдвоем,» — сообщили представители компании.

Urent, второй крупный оператор кикшеринга в Новосибирске, пошел еще дальше и внедрил собственную стратегию, направленную на снижение аварийности. В компании существенно увеличили штрафы и ввели дополнительные меры контроля.

«В сезоне 2024 года МТС Юрент сделал упор на безопасность своих пользователей. В рамках внутренней стратегии „Год безопасного самоката“ с 27 мая сервис кратно увеличил штрафы за нарушения ПДД. В частности, за езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч рублей, передача самоката ребенку — 10 тысяч рублей, неспешивание на пешеходных переходах — 1 тысяча рублей,» — рассказали в Urent.

С начала сезона было выписано около 2000 штрафов и заблокировано 700 аккаунтов Urent за серьезные нарушения. Особый упор делается на предотвращение использования электросамокатов несовершеннолетними: уже заблокировано 130 таких аккаунтов.

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Статистика аварийности

Одной из ключевых проблем стало увеличение числа аварий с участием несовершеннолетних водителей самокатов. По данным регионального управления дорожной инспекции, за летний сезон 2024 года было зафиксировано 23 ДТП с участием детей, пострадавшими оказались 25 несовершеннолетних. Заместитель начальника Управления Госавтоинспекции Новосибирской области Андрей Кузнецов связал рост аварий с увеличением числа самокатов на улицах города и недостаточной дисциплиной среди водителей.

«Динамика, в первую очередь, связана с ростом количества самих электросамокатов, заходят новые агрегаторы, с каждым годом их становится больше. И, к сожалению, динамика в аварийности неутешительная», — заявил он.
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Для борьбы с нарушителями правил дорожного движения, в Новосибирске был запущен специальный чат-бот в Telegram, куда горожане могут отправлять фото и видео нарушений.

Отметим, что Новосибирск считается лидером по числу электросамокатов в городе. В 2024 году на улицы вывезли 4 300 устройств, что на 19,44% больше, чем в предыдущем году. В 2022 году электросамокатов было меньше на 75%. Расширение парка кикшерингового транспорта связано в том числе с улучшением условий для операторов — появилось больше парковок и возможностей для их оформления.

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Ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев прокомментировал работу сервисов по аренде электросамокатов. По его словам, они создают определенных проблемы в городе, в частности из-за «пробелов в законодательстве».

«Здесь нужно глубинное погружение, чтобы посмотреть, какие оптимальные решения нужны. И здесь такие критерии готов предложить, чтобы максимально соблюсти баланс всех заинтересованных сторон. Эту работу нужно упорядочить — смотреть, что написано в правилах дорожного движения; смотреть позицию сотрудников ГИБДД, как они на эту задачу смотрят; смотреть и интересы жителей, которые пользуются этим видом транспорта, и дальше приводить в какое-то нормативное состояние», — пояснил глава города.

Когда с улиц уберут электросамокаты

Операторы также рассказали, что сезон проката электросамокатов в Новосибирске будет завершен с наступлением холодов. В компании Whoosh уточняют, что при наступлении заморозков и наледи сервис активирует режим паузы, а самокаты временно перестанут быть доступными для аренды. В прошлом году сезон закончился 27 октября.

Схожую позицию озвучили в Urent: «Работаем до первого снега». Прогнозы говорят о возможных осадках уже в конце октября, что, вероятно, вскоре приведет к завершению сезона кикшеринга.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Эксклюзив#Новосибирск
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