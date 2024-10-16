Обратите внимание на эти симптомы, если хотите избежать «немой» пневмонии

Posted 15 октября, 23:48
Published 15 октября, 23:48
Modified 15 октября, 23:48
Updated 15 октября, 23:48
Врачи Новосибирска бьют тревогу: всё чаще регистрируются случаи так называемой «немой» пневмонии — опасной формы заболевания, которую трудно обнаружить при стандартных методах диагностики. Этот тип пневмонии получил своё название из-за отсутствия характерных признаков, таких как хрипы в лёгких и видимые на рентгене воспаления. При этом вирусная пневмония часто становится осложнением после обычных респираторных инфекций, таких как грипп, аденовирусы и COVID-19, рассказал КП-Новосибирск специалист по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз Яков Новоселов.
Несмотря на сложности диагностики, «немую» пневмонию можно распознать по следующим симптомам:
Эпидемиолог Яков Новоселов отметил, что кашель — распространённый симптом при многих видах пневмонии — при этой форме заболевания может отсутствовать. Поэтому важно обращать внимание на другие признаки, особенно если болезнь протекает на фоне недавно перенесённой инфекции.
Наибольшую предрасположенность к «немой» пневмонии имеют следующие категории людей:
У детей эта форма пневмонии может проявляться не только ухудшением общего состояния, но и капризностью, нарушением сна и потерей аппетита.
Причины «немой» пневмонии связаны с несколькими факторами:
Для профилактики важно своевременно лечить респираторные инфекции, избегать самолечения антибиотиками и поддерживать здоровый образ жизни. Особенно это актуально для людей из группы риска, для которых пневмония может представлять серьёзную угрозу.