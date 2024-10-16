Обратите внимание на эти симптомы, если хотите избежать «немой» пневмонии

Врачи Новосибирска бьют тревогу: всё чаще регистрируются случаи так называемой «немой» пневмонии — опасной формы заболевания, которую трудно обнаружить при стандартных методах диагностики. Этот тип пневмонии получил своё название из-за отсутствия характерных признаков, таких как хрипы в лёгких и видимые на рентгене воспаления. При этом вирусная пневмония часто становится осложнением после обычных респираторных инфекций, таких как грипп, аденовирусы и COVID-19, рассказал КП-Новосибирск специалист по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз Яков Новоселов.