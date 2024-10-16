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Posted 15 октября, 23:48

Published 15 октября, 23:48

Modified 15 октября, 23:48

Updated 15 октября, 23:48

О симптомах пневмонии рассказали новосибирцам

Обратите внимание на эти симптомы, если хотите избежать «немой» пневмонии

15 октября 2024, 23:48
Фото: 1MI
О симптомах пневмонии рассказали новосибирцам

Новосибирский врач рассказал о симптомах «немой» пневмонии

Случаи «немой» пневмонии участились в Новосибирской области. Врач напомнили, на какие симптомы следует обратить особенное внимание.

Что такое «немая» пневмония

Врачи Новосибирска бьют тревогу: всё чаще регистрируются случаи так называемой «немой» пневмонии — опасной формы заболевания, которую трудно обнаружить при стандартных методах диагностики. Этот тип пневмонии получил своё название из-за отсутствия характерных признаков, таких как хрипы в лёгких и видимые на рентгене воспаления. При этом вирусная пневмония часто становится осложнением после обычных респираторных инфекций, таких как грипп, аденовирусы и COVID-19, рассказал КП-Новосибирск специалист по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз Яков Новоселов.

Основные симптомы

Несмотря на сложности диагностики, «немую» пневмонию можно распознать по следующим симптомам:

  • Повышенная температура (которая может держаться несколько дней)
  • Ночная потливость
  • Общая слабость и упадок сил
  • Одышка
  • Свистящие звуки при дыхании
  • Небольшая потеря веса

Эпидемиолог Яков Новоселов отметил, что кашель — распространённый симптом при многих видах пневмонии — при этой форме заболевания может отсутствовать. Поэтому важно обращать внимание на другие признаки, особенно если болезнь протекает на фоне недавно перенесённой инфекции.

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Кто в группе риска?

Наибольшую предрасположенность к «немой» пневмонии имеют следующие категории людей:

  • Дети (особенно младенцы)
  • Пожилые люди
  • Курильщики
  • Лица с ослабленным иммунитетом (например, ВИЧ-инфицированные)
  • Люди с хроническими заболеваниями лёгких
  • Люди, ведущие нездоровый образ жизни

У детей эта форма пневмонии может проявляться не только ухудшением общего состояния, но и капризностью, нарушением сна и потерей аппетита.

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Причины и профилактика

Причины «немой» пневмонии связаны с несколькими факторами:

  • Неэффективная терапия простудных заболеваний
  • Чрезмерный и неконтролируемый приём антибиотиков
  • Нарушения в работе иммунной системы

Для профилактики важно своевременно лечить респираторные инфекции, избегать самолечения антибиотиками и поддерживать здоровый образ жизни. Особенно это актуально для людей из группы риска, для которых пневмония может представлять серьёзную угрозу.

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