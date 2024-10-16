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Posted 16 октября, 13:45

Published 16 октября, 13:45

Modified 16 октября, 13:47

Updated 16 октября, 13:47

Женщина была дома одна

Пенсионерку нашли мертвой на Гусинобродском шоссе в Новоибирске

16 октября 2024, 13:45
Фото: Изображение Midjourney
Женщина была дома одна
15 октября в Дзержинском районе Новосибирска сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) обнаружили тело 73-летней женщины в ее квартире.

Сообщение о том, что пожилая женщина не выходит на связь, поступило в службу около 13:50. Родственники и соседи не могли достучаться до неё, и на стуки в дверь она не реагировала. Спасатели прибыли на место происшествия, обеспечили доступ в квартиру и обнаружили сибирячку без признаков жизни. Тело было передано сотрудникам полиции, а причина смерти будет установлена в ходе экспертизы.

Обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы, и результаты вскрытия помогут установить точную причину смерти женщины.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Смерть#Тело#Труп#Инцидент
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