Пенсионерку нашли мертвой на Гусинобродском шоссе в Новоибирске

Posted 16 октября, 13:45
Published 16 октября, 13:45
Modified 16 октября, 13:47
Updated 16 октября, 13:47
Сообщение о том, что пожилая женщина не выходит на связь, поступило в службу около 13:50. Родственники и соседи не могли достучаться до неё, и на стуки в дверь она не реагировала. Спасатели прибыли на место происшествия, обеспечили доступ в квартиру и обнаружили сибирячку без признаков жизни. Тело было передано сотрудникам полиции, а причина смерти будет установлена в ходе экспертизы.
Обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы, и результаты вскрытия помогут установить точную причину смерти женщины.