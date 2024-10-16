Пенсионерку нашли мертвой на Гусинобродском шоссе в Новоибирске

Сообщение о том, что пожилая женщина не выходит на связь, поступило в службу около 13:50. Родственники и соседи не могли достучаться до неё, и на стуки в дверь она не реагировала. Спасатели прибыли на место происшествия, обеспечили доступ в квартиру и обнаружили сибирячку без признаков жизни. Тело было передано сотрудникам полиции, а причина смерти будет установлена в ходе экспертизы.