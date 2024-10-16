Покупатель получил компенсацию от магазина за отказ выдать виртуальный документ

Posted 16 октября, 04:29
Published 16 октября, 04:29
Modified 16 октября, 04:31
Updated 16 октября, 04:31
Суд постановил выплатить Денису Дудину 5 тысяч рублей за отказ в выдаче электронного чека при покупке чая в магазине, который принадлежит индивидуальному предпринимателю. Продавец сослалась на отсутствие технической возможности, хотя по закону коммерсанты обязаны обеспечить выдачу подобного рода документов.
В торговой точке даже не попытались решить проблему и хамски разговаривали с покупателем. Тогда Денис решил восстановить свои права через суд. При этом сначала в первой инстанции процесс сложился не в его пользу, апелляция тоже была отклонена, и только суд кассационной инстанции принял сторону истца.
Как подчеркивает Денис Дудин, в данном случае сумма компенсации не имеет значения. По словам активиста, важно, что восторжествовала справедливость, пишет издание «Прецедент».
Тем временем, жители центра Новосибирска пытаются с помощью прокуратуры через суд доказать незаконность сноса сотен деревьев на улице Урицкого.