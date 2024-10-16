Покупатель получил компенсацию от магазина за отказ выдать виртуальный документ

В торговой точке даже не попытались решить проблему и хамски разговаривали с покупателем. Тогда Денис решил восстановить свои права через суд. При этом сначала в первой инстанции процесс сложился не в его пользу, апелляция тоже была отклонена, и только суд кассационной инстанции принял сторону истца.