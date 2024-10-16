atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 04:29

Published 16 октября, 04:29

Modified 16 октября, 04:31

Updated 16 октября, 04:31

Суд не сразу встал на сторону покупателя

Покупатель получил компенсацию от магазина за отказ выдать виртуальный документ

16 октября 2024, 04:29
Фото: 1MI
Суд не сразу встал на сторону покупателя

Житель Новосибирска получил 5 тыс от магазина за отказ выдать электронный чек

Жителю Новосибирска присудили компенсацию морального вреда за отсутствие виртуального документа.

Суд постановил выплатить Денису Дудину 5 тысяч рублей за отказ в выдаче электронного чека при покупке чая в магазине, который принадлежит индивидуальному предпринимателю. Продавец сослалась на отсутствие технической возможности, хотя по закону коммерсанты обязаны обеспечить выдачу подобного рода документов.

В торговой точке даже не попытались решить проблему и хамски разговаривали с покупателем. Тогда Денис решил восстановить свои права через суд. При этом сначала в первой инстанции процесс сложился не в его пользу, апелляция тоже была отклонена, и только суд кассационной инстанции принял сторону истца.

Как подчеркивает Денис Дудин, в данном случае сумма компенсации не имеет значения. По словам активиста, важно, что восторжествовала справедливость, пишет издание «Прецедент».

Тем временем, жители центра Новосибирска пытаются с помощью прокуратуры через суд доказать незаконность сноса сотен деревьев на улице Урицкого.

Восемь магазинов ограбили в Новосибирске за сутки — смотрим уловы
Узнать подробнее
Читайте также:
Только 12% новосибирцев считают чек важным при покупке товаров у мастеров или частных«Я в рабстве»: в новосибирском баре передали чек с просьбой о помощиВ Новосибирске пассажир получил чек с надписью «ядрена вошь» в метро
#Бизнес#Новосибирск#Суд#Компенсация#Магазин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика