Преподаватель Никиты Кологривого признался, что не смотрит фильмы с участием ученика

Одним из самых известных учеников Владимира стал актер Никита Кологривый. Их отношения вышли за рамки обычных уроков. Зуев не только обучал Никиту актерскому мастерству, но и был его наставником в жизни. Именно в доверительных беседах на обратной дороге после занятий у них возникло глубокое взаимопонимание, которое повлияло на дальнейшее развитие актера, рассказывает он в разговоре с Om1 Новосибирск. Он вспомнил, как однажды рассказал Никите о том, что его кнопочный телефон стал слишком старым.