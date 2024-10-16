Преподаватель Никиты Кологривого признался, что не смотрит фильмы с участием ученика

Posted 16 октября, 10:44
Published 16 октября, 10:44
Modified 16 октября, 10:46
Updated 16 октября, 10:46
Преподаватель актерского мастерства Владимир Зуев живет в скромной комнате общежития, но его творческий мир выходит далеко за пределы этих 14 квадратных метров. В тесном помещении он не только преподает онлайн-уроки, но и мечтает о создании некоммерческой театральной школы. Несмотря на трудности быта, Зуев продолжает работать с полной отдачей и вдохновляет своих учеников, среди которых есть и звезды российского кино, такие как Никита Кологривый и Софья Зайка.
Одним из самых известных учеников Владимира стал актер Никита Кологривый. Их отношения вышли за рамки обычных уроков. Зуев не только обучал Никиту актерскому мастерству, но и был его наставником в жизни. Именно в доверительных беседах на обратной дороге после занятий у них возникло глубокое взаимопонимание, которое повлияло на дальнейшее развитие актера, рассказывает он в разговоре с Om1 Новосибирск. Он вспомнил, как однажды рассказал Никите о том, что его кнопочный телефон стал слишком старым.
«Я долго ходил с кнопочным телефоном, а Никита однажды пришёл ко мне и предложил новый Samsung в три раза дешевле рыночной цены. Он сказал, что такой учитель, как я, не может ходить с таким старьём. Я, конечно, обрадовался, но по загадочным причинам через две недели телефон „умер“, — вспоминает Зуев.
Хотя Владимир гордится своими учениками, он признается, что не может смотреть фильмы с их участием. Профессиональная деформация заставляет его анализировать и замечать ошибки. Особенно сложно ему смотреть на работу Никиты Кологривого, которого он помнит еще начинающим учеником. Именно поэтому Владимир предпочитает не видеть своего бывшего ученика на экране, чтобы сохранить ту грань, которая была между ними в прошлом.
«Я помню его ещё мальчишкой, когда мы вместе работали, и я видел все его ошибки, все моменты, которые ему приходилось преодолевать. Мне сложно отделить того Никиту, которого я знал как ученика, от актёра на экране, — говорит Зуев. — Это своего рода профессиональная деформация. Я не могу смотреть, не делая замечаний в голове. Это не позволяет мне просто наслаждаться его работой, как зрителю», — рассказывает преподаватель.
Сегодня Владимир Зуев продолжает бороться за создание своей некоммерческой театральной школы. Он верит, что искусство должно быть доступно всем, независимо от финансовых возможностей, и мечтает о том, что однажды найдется подходящее помещение для его проекта. Пока этого не произошло, он продолжает преподавать в онлайн-формате, передавая свои знания и вдохновение новому поколению актёров.