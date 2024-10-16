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Posted 15 октября, 22:07

Published 15 октября, 22:07

Modified 15 октября, 22:07

Updated 15 октября, 22:07

В Новосибирске потеплеет

Прогноз погоды на 16 октября в Новосибирске — еще одно бабье лето

15 октября 2024, 22:07
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
В Новосибирске потеплеет

В Новосибирске потеплеет 16 октября

Резкое потепление началось в Новосибирске и области. Температура воздуха будет повышаться с каждым днем до конца недели.

Погода в Новосибирской области

16 октября в Новосибирской области ожидается прохладная осенняя погода. Ночью температура опустится до -2…-7 градусов, а в некоторых местах возможно понижение до -12. Днем ожидается потепление до +3…+8 градусов. Осадки маловероятны — будет преимущественно сухо. Ветер северный, слабый — 1-6 м/с, однако местами его порывы могут достигать 11 м/с.

Погода в Новосибирской областиПогода в Новосибирской области
Погода в Новосибирской области. Фото: Западно-Сибирский гидрометцентр

Погода в Новосибирске

В Новосибирске 16 октября ночью температура воздуха составит -3…-5 градусов. Днем потеплеет до +4…+6 градусов. Ожидается облачная погода, но осадков не предвидится. Северный ветер будет дуть со скоростью 1-6 м/с.

Погода в НовосибирскеПогода в Новосибирске
Погода в Новосибирске. Фото: Западно-Сибирский гидрометцентр

Прогноз погоды по Gismeteo

Согласно прогнозу Gismeteo, ночь в Новосибирске будет немного теплее, чем по данным гидрометцентра, с температурой около 0…-2 градусов. Днем будет ощутимо теплее — +5…+8 градусов. Ожидается солнечная и безоблачная погода, без осадков. Ветер будет слабым, до 5 м/с.

Прогноз по погодному сервисуПрогноз по погодному сервису
Прогноз по погодному сервису. Фото: Gismeteo

К концу недели в Новосибирской области может потеплеть еще больше. Однако вскоре после этого в город придет волна осеннего холода.

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