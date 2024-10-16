Прогноз погоды на 16 октября в Новосибирске — еще одно бабье лето

Согласно прогнозу Gismeteo, ночь в Новосибирске будет немного теплее, чем по данным гидрометцентра, с температурой около 0…-2 градусов. Днем будет ощутимо теплее — +5…+8 градусов. Ожидается солнечная и безоблачная погода, без осадков. Ветер будет слабым, до 5 м/с.