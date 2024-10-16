Прогноз погоды на 16 октября в Новосибирске — еще одно бабье лето

Posted 15 октября, 22:07
Published 15 октября, 22:07
Modified 15 октября, 22:07
Updated 15 октября, 22:07
16 октября в Новосибирской области ожидается прохладная осенняя погода. Ночью температура опустится до -2…-7 градусов, а в некоторых местах возможно понижение до -12. Днем ожидается потепление до +3…+8 градусов. Осадки маловероятны — будет преимущественно сухо. Ветер северный, слабый — 1-6 м/с, однако местами его порывы могут достигать 11 м/с.
В Новосибирске 16 октября ночью температура воздуха составит -3…-5 градусов. Днем потеплеет до +4…+6 градусов. Ожидается облачная погода, но осадков не предвидится. Северный ветер будет дуть со скоростью 1-6 м/с.
Согласно прогнозу Gismeteo, ночь в Новосибирске будет немного теплее, чем по данным гидрометцентра, с температурой около 0…-2 градусов. Днем будет ощутимо теплее — +5…+8 градусов. Ожидается солнечная и безоблачная погода, без осадков. Ветер будет слабым, до 5 м/с.
К концу недели в Новосибирской области может потеплеть еще больше. Однако вскоре после этого в город придет волна осеннего холода.