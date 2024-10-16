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Posted 16 октября, 09:55

Published 16 октября, 09:55

Modified 16 октября, 09:57

Updated 16 октября, 09:57

Существующая схема теплоснабжения нестабильна

Ради стабильного теплоснабжения в Новосибирске предложили национализировать СГК

16 октября 2024, 09:55
Фото: тг-канал СГК
Существующая схема теплоснабжения нестабильна
Сюжет
Коммунальные аварии в Новосибирске — как мерзнет город
Существующая система отопления не гарантирует стабильного тепла в квартирах, считают общественники.

Несмотря на обещание муниципалитета подключить все жилые дома в Новосибирске к отоплению до 30 сентября, до сих в квартирах многих горожан холодно. По мнению гражданских активистов, дело не только в изношенности коммуникаций, но и в особенностях взаимодействия мэрии и владельцев «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

С подачи СГК и при поддержке занимавшего тогда пост мэра Анатолий Локтя в 2021 году была изменена городская схема теплоснабжения. Из нее исключили локальные котельные (которых на тот момент в Новосибирске насчитывалось около 200) и начали переключать потребителей на подачу тепла от ТЭЦ, принадлежащих СГК. Эта схема, говорилось тогда, надежнее и более экологична.

В реальности же, пишет издание «Сибкрай», энергетики добивались укрупнения ради повышения собственных доходов и получения государственных инвестиций.

Ради экономии же, в кольцевой схеме теплоснабжения Левобережья вместо трех локальных колец создали одно большое, давление и температура в котором превышало нормативные показали. В этом причина крупных аварий, которые произошли прошлой зимой, считает гражданский активист Евгений Митрофанов.

«Я делал запрос, на который мне дали ответ о том, что да, наверное, раскольцуем в декабре 2024 года, когда уже там ползимы-то пройдет», — говорит Митрофанов.

Именно укрупненная кольцевая схема не дает качественно запустить всю систему теплоснабжения и грозит новыми авариями зимой, уверен общественник.

После серии коммунальных аварий в Новосибирске стала активно обсуждаться необходимость национализации СГК. Не исключено, что зимой 2025-25 эта тема вновь станет актуальной.

Тем временем, суд продолжает рассматривать коллективный иск горожан к СГК, в котором люди требуют выплаты денежных компенсаций за длительное отсутствие отопления зимой этого года из-за разрывов трубопроводов в Левобережье.

В СГК объяснили отсутствие отопления в домах новосибирцев
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#Новосибирск#Проблемы#Теплоснабжение#Аварии#Коммунальные аварии в Новосибирске — как мерзнет город#СГК
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