Ради стабильного теплоснабжения в Новосибирске предложили национализировать СГК

С подачи СГК и при поддержке занимавшего тогда пост мэра Анатолий Локтя в 2021 году была изменена городская схема теплоснабжения. Из нее исключили локальные котельные (которых на тот момент в Новосибирске насчитывалось около 200) и начали переключать потребителей на подачу тепла от ТЭЦ, принадлежащих СГК. Эта схема, говорилось тогда, надежнее и более экологична.