Ради стабильного теплоснабжения в Новосибирске предложили национализировать СГК

Posted 16 октября, 09:55
Published 16 октября, 09:55
Modified 16 октября, 09:57
Updated 16 октября, 09:57
Несмотря на обещание муниципалитета подключить все жилые дома в Новосибирске к отоплению до 30 сентября, до сих в квартирах многих горожан холодно. По мнению гражданских активистов, дело не только в изношенности коммуникаций, но и в особенностях взаимодействия мэрии и владельцев «Сибирской генерирующей компании» (СГК).
С подачи СГК и при поддержке занимавшего тогда пост мэра Анатолий Локтя в 2021 году была изменена городская схема теплоснабжения. Из нее исключили локальные котельные (которых на тот момент в Новосибирске насчитывалось около 200) и начали переключать потребителей на подачу тепла от ТЭЦ, принадлежащих СГК. Эта схема, говорилось тогда, надежнее и более экологична.
В реальности же, пишет издание «Сибкрай», энергетики добивались укрупнения ради повышения собственных доходов и получения государственных инвестиций.
Ради экономии же, в кольцевой схеме теплоснабжения Левобережья вместо трех локальных колец создали одно большое, давление и температура в котором превышало нормативные показали. В этом причина крупных аварий, которые произошли прошлой зимой, считает гражданский активист Евгений Митрофанов.
«Я делал запрос, на который мне дали ответ о том, что да, наверное, раскольцуем в декабре 2024 года, когда уже там ползимы-то пройдет», — говорит Митрофанов.
Именно укрупненная кольцевая схема не дает качественно запустить всю систему теплоснабжения и грозит новыми авариями зимой, уверен общественник.
После серии коммунальных аварий в Новосибирске стала активно обсуждаться необходимость национализации СГК. Не исключено, что зимой 2025-25 эта тема вновь станет актуальной.
Тем временем, суд продолжает рассматривать коллективный иск горожан к СГК, в котором люди требуют выплаты денежных компенсаций за длительное отсутствие отопления зимой этого года из-за разрывов трубопроводов в Левобережье.