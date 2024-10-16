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Posted 16 октября, 05:53

Published 16 октября, 05:53

Modified 16 октября, 05:55

Updated 16 октября, 05:55

Ленту начали снимать в Москве в прошлом году

Режиссер из Новосибирска Юлия Юстон сняла фильм — что и когда увидят зрители

16 октября 2024, 05:53
Фото: предоставлено Юлией Юстон
Ленту начали снимать в Москве в прошлом году

Режиссер из Новосибирска Юлия Юстон сняла первый полнометражный фильм

Прототипами героев ленты о деструктивных отношениях послужили реальные персонажи из новосибирской рок-среды, рассказала режиссер.

«Мама, я убила его!» — лента с таким рабочим названием сейчас находится в стадии завершения монтажа. Режиссер из Новосибирска Юлия Юстон определяет жанр своей работы, как «драмеди». Действие происходит в России в наши дни. В фильме рассказаны параллельно происходящие истории взаимоотношений двух пар: Лены и Игоря, Ники и Антона.

Лена — актриса независимого театра с эффектной внешностью. Однажды утром просыпается в свой спальне и обнаруживает в кровати труп абсолютно незнакомого ей парня. Ситуация осложняется тем, что она не помнит ничего, из того, что было накануне. Так начинается кино о переплетении человеческих судеб.

«В принципе, фильм рассказывает о деструктивных отношениях. Сейчас эта тема мне близка. Некоторые знакомые из новосибирской рок-тусовки послужили отчасти прототипом некоторых персонажей. Фильм начали снимать в начале июля 2023 года в Москве, съемки продолжались больше года», — рассказала режиссер редакции Atas.Info.

Главную мужскую роль исполнил Денис Бондаренко — актер театра и кино, обладатель нескольких кинопремий «за лучшую мужскую роль» на престижных мировых кинофестивалях. Главная женская роль у актрисы театра и кино Юлии Апалат.

Премьера «Мама, я убила его!» планируется на весну 2025 года в одном из российских онлайн-кинотеатров.

Для Юлии Юстон это первый полнометражный фильм и третья лента в карьере режиссера игрового кино. В портфолио Юлии короткий метр «После» и короткий метр «Икары», в котором одну из главных ролей исполнил Дмитрий Назаров.

16 октября 30 лет исполняется скандально известному актеру из Новосибирска Никите Кологривому. О самых громких инцидентах с его участием читайте в специальном материале.

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