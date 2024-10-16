Режиссер из Новосибирска Юлия Юстон сняла фильм — что и когда увидят зрители

Лена — актриса независимого театра с эффектной внешностью. Однажды утром просыпается в свой спальне и обнаруживает в кровати труп абсолютно незнакомого ей парня. Ситуация осложняется тем, что она не помнит ничего, из того, что было накануне. Так начинается кино о переплетении человеческих судеб.