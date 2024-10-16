SHAMAN намерен продавать секс-игрушки и водку под брендом «Я русский»

Первая заявка на регистрацию бренда позволяет выпускать под названием «Я русский» разнообразную алкогольную продукцию: водку, виски, ром, медовуху, сидры и другие напитки. Вторая заявка еще более обширна: Shaman планирует производить под брендом товары личной гигиены и ухода — от шампуней и мыла до блесток для ногтей и ароматизаторов воздуха. Также в список попали необычные товары, такие как секс-игрушки и куклы.