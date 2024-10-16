SHAMAN намерен продавать секс-игрушки и водку под брендом «Я русский»

Posted 16 октября, 11:42
Published 16 октября, 11:42
Modified 16 октября, 11:44
Updated 16 октября, 11:44
Первая заявка на регистрацию бренда позволяет выпускать под названием «Я русский» разнообразную алкогольную продукцию: водку, виски, ром, медовуху, сидры и другие напитки. Вторая заявка еще более обширна: Shaman планирует производить под брендом товары личной гигиены и ухода — от шампуней и мыла до блесток для ногтей и ароматизаторов воздуха. Также в список попали необычные товары, такие как секс-игрушки и куклы.
Кроме того, под брендом «Я русский» могут выпускаться продукты питания, научное и музыкальное оборудование, ювелирные украшения, а также может быть организовано проведение шоу-программ и концертов.
Представители артиста поясняют, что основная цель подачи заявок — защита уникального названия, так как были зафиксированы попытки использования фразы «Я русский» другими лицами в качестве бренда. Однако говорить о скором выпуске продукции пока рано. На данный момент основным приоритетом для Shaman остается его музыкальная карьера и гастрольный тур по городам России.