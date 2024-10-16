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Posted 16 октября, 11:42

Published 16 октября, 11:42

Modified 16 октября, 11:44

Updated 16 октября, 11:44

Певец патентует бренд «Я русский»

SHAMAN намерен продавать секс-игрушки и водку под брендом «Я русский»

16 октября 2024, 11:42
Фото: telegram-канал SHAMAN
Певец патентует бренд «Я русский»
Известный певец и композитор Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, подал в Роспатент две заявки на регистрацию бренда «Я русский». Это название хорошо знакомо его поклонникам по одноимённому синглу

Первая заявка на регистрацию бренда позволяет выпускать под названием «Я русский» разнообразную алкогольную продукцию: водку, виски, ром, медовуху, сидры и другие напитки. Вторая заявка еще более обширна: Shaman планирует производить под брендом товары личной гигиены и ухода — от шампуней и мыла до блесток для ногтей и ароматизаторов воздуха. Также в список попали необычные товары, такие как секс-игрушки и куклы.

Кроме того, под брендом «Я русский» могут выпускаться продукты питания, научное и музыкальное оборудование, ювелирные украшения, а также может быть организовано проведение шоу-программ и концертов.

Представители артиста поясняют, что основная цель подачи заявок — защита уникального названия, так как были зафиксированы попытки использования фразы «Я русский» другими лицами в качестве бренда. Однако говорить о скором выпуске продукции пока рано. На данный момент основным приоритетом для Shaman остается его музыкальная карьера и гастрольный тур по городам России.

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#Алина Гурицкая#Культура#Концерты#Певец#Шаман#Патент
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