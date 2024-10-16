Школьные каникулы в октябре: когда отдыхают дети в 2024 году

Зимние каникулы для школьников должны начаться только 30 декабря. Они продлятся уже дольше. Дети будут отдыхать 14 дней — до 12 января. При этом согласно утвержденному календарю рабочих и выходных дней, взрослые будут отдыхать лишь до 8 января. Всего в 2025 году будет 248 рабочих и 117 выходных дней.