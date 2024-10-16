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Posted 16 октября, 02:30

Published 16 октября, 02:30

Modified 16 октября, 02:32

Updated 16 октября, 02:32

Скоро в школах начнутся каникулы

Школьные каникулы в октябре: когда отдыхают дети в 2024 году

16 октября 2024, 02:30
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Скоро в школах начнутся каникулы

Новосибирцам напомнили даты школьных каникул осенью 2024

Скоро дети должны уйти на школьные каникулы. В департаменте образования Новосибирска напомнили, когда отдыхают школьники в 2024 году.

Осенние каникулы в школах Новосибирска начнутся 28 октября и продлятся до 4 ноября 2024 года. Департамент образования города рекомендовал данные сроки для всех общеобразовательных учреждений. Однако каждая школа вправе самостоятельно определять точные даты, при этом продолжительность отдыха должна составлять не менее семи календарных дней.

Для уточнения информации о каникулах родители могут обратиться к официальным сайтам школ, где в разделе «Календарный учебный график» обычно размещены даты начала и окончания каникул. Важно помнить, что расписание может незначительно варьироваться в зависимости от учебного заведения.

Зимние каникулы для школьников должны начаться только 30 декабря. Они продлятся уже дольше. Дети будут отдыхать 14 дней — до 12 января. При этом согласно утвержденному календарю рабочих и выходных дней, взрослые будут отдыхать лишь до 8 января. Всего в 2025 году будет 248 рабочих и 117 выходных дней.

Каждый шестой родитель планирует взять отпуск в период осенних школьных каникул
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Календарь#Родители#Школы#Каникулы#Расписание
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