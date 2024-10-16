Система «цифрового вахтера» разрабатывается в Новосибирске для защиты школ

Директор Центра взаимодействия с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько подчеркнул, что после завершения разработки система «цифрового вахтера» будет представлена на форуме «Золотая долина», который пройдет в НГУ с 31 октября по 1 ноября. Эта разработка является ответом на растущую потребность в эффективных системах безопасности в школах и других учреждениях.