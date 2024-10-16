atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 11:24

Published 16 октября, 11:24

Modified 16 октября, 11:26

Updated 16 октября, 11:26

Систему разрабытвают в НГУ

Система «цифрового вахтера» разрабатывается в Новосибирске для защиты школ

16 октября 2024, 11:24
Фото: Изображение Midjourney
Систему разрабытвают в НГУ
В Новосибирске специалисты НГУ приступили к разработке системы безопасности для общеобразовательных учреждений. Она будет выявлять агрессивное поведение и автоматически оповещать экстренные службы в случае возникновения угрозы.

Проект реализуется по заказу компании «Ростелеком» и направлен на создание детекторов, анализирующих поведение человека с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Система основывается на принципах видеоаналитики с применением нейронных сетей. Это позволяет обучать искусственный интеллект с помощью множества данных, включая фото и видеоизображения. По словам директора Высшего колледжа информатики НГУ Алексея Окунева, разработчики обучают ИИ на основе маркеров агрессивного поведения. Вместо анализа выражений лиц, система концентрируется на действиях, которые могут указывать на угрозу, например, на жесты или замахивания.

Планируется, что тестирование системы пройдет в школах Новосибирска и кампусе НГУ. В случае успешных результатов она будет внедрена в учебных заведениях по всей стране. Ранее между НГУ и мэрией города было заключено соглашение о тестировании этой технологии в реальных условиях.

Директор Центра взаимодействия с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько подчеркнул, что после завершения разработки система «цифрового вахтера» будет представлена на форуме «Золотая долина», который пройдет в НГУ с 31 октября по 1 ноября. Эта разработка является ответом на растущую потребность в эффективных системах безопасности в школах и других учреждениях.

Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Узнать подробнее
Читайте также:
Искусственный интеллект используют для охоты за мигрантами-нелегалами в НовосибирскеЕзду на самокате вдвоем в Новосибирске будет блокировать искусственный интеллектПробками в Новосибирске займется искусственный интеллект
#Алина Гурицкая#Технологии#Новосибирск#Форум#Безопасность#Искусственный интеллект
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика