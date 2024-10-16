Система «цифрового вахтера» разрабатывается в Новосибирске для защиты школ

Posted 16 октября, 11:24
Published 16 октября, 11:24
Modified 16 октября, 11:26
Updated 16 октября, 11:26
Проект реализуется по заказу компании «Ростелеком» и направлен на создание детекторов, анализирующих поведение человека с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Система основывается на принципах видеоаналитики с применением нейронных сетей. Это позволяет обучать искусственный интеллект с помощью множества данных, включая фото и видеоизображения. По словам директора Высшего колледжа информатики НГУ Алексея Окунева, разработчики обучают ИИ на основе маркеров агрессивного поведения. Вместо анализа выражений лиц, система концентрируется на действиях, которые могут указывать на угрозу, например, на жесты или замахивания.
Планируется, что тестирование системы пройдет в школах Новосибирска и кампусе НГУ. В случае успешных результатов она будет внедрена в учебных заведениях по всей стране. Ранее между НГУ и мэрией города было заключено соглашение о тестировании этой технологии в реальных условиях.
Директор Центра взаимодействия с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько подчеркнул, что после завершения разработки система «цифрового вахтера» будет представлена на форуме «Золотая долина», который пройдет в НГУ с 31 октября по 1 ноября. Эта разработка является ответом на растущую потребность в эффективных системах безопасности в школах и других учреждениях.