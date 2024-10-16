«Сказали, так бывает»: сибирячка может потерять работу из-за ошибки в паспорте

Posted 16 октября, 06:26
Published 16 октября, 06:26
Modified 16 октября, 06:28
Updated 16 октября, 06:28
Таксистка из Новосибирска Людмила Харламенко столкнулась с неожиданной проблемой при получении нового паспорта. По достижении 45 лет она обратилась в МФЦ для замены документа, но получила его с грубыми ошибками. Вместо правильного названия поселка Кудряшовский, где она родилась, в паспорте указали «Кудряшорвский». К тому же в латинском написании имени вместо буквы появилась цифра 7. Из-за этих ошибок Людмила не может оформить необходимые документы для продолжения работы.
«Все таксисты до 31 октября должны быть внесены в реестр перевозчиков. Но без паспорта это не сделать: он нужен, чтобы оформлять документы. Если я не успею вовремя, то по закону не имею права работать. Иначе мне грозит штраф», — говорит Людмила в разговоре с КП-Новосибирск.
Попытка решить вопрос в миграционной службе не увенчалась успехом — ей сообщили, что латиница генерируется автоматически компьютером и «такое бывает». Однако как быть с ошибкой в названии поселка — никто не объяснил.
Юристы советуют Людмиле обратиться с официальной жалобой и добиваться компенсации, если она не успеет вовремя зарегистрироваться в реестре. Адвокат Михаил Спиридонов утверждает, что в подобных случаях важно задокументировать ущерб, понесенный из-за ошибки, и предъявить претензии в суде. Без правильного паспорта Людмила может потерять не только доход, но и возможность продолжать свою профессиональную деятельность.