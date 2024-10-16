«Сказали, так бывает»: сибирячка может потерять работу из-за ошибки в паспорте

Таксистка из Новосибирска Людмила Харламенко столкнулась с неожиданной проблемой при получении нового паспорта. По достижении 45 лет она обратилась в МФЦ для замены документа, но получила его с грубыми ошибками. Вместо правильного названия поселка Кудряшовский, где она родилась, в паспорте указали «Кудряшорвский». К тому же в латинском написании имени вместо буквы появилась цифра 7. Из-за этих ошибок Людмила не может оформить необходимые документы для продолжения работы.