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Posted 16 октября, 06:26

Published 16 октября, 06:26

Modified 16 октября, 06:28

Updated 16 октября, 06:28

Паспорт выдали с ошибками

«Сказали, так бывает»: сибирячка может потерять работу из-за ошибки в паспорте

16 октября 2024, 06:26
Фото: 1MI
Паспорт выдали с ошибками

В паспорте жительницы Новосибирска допустили грубую ошибку

Сибирячке в паспортном столе выдали новые документы, однако в них женщина заметила две грубые ошибки, которые сейчас ей грозят лишением работы.

Таксистка из Новосибирска Людмила Харламенко столкнулась с неожиданной проблемой при получении нового паспорта. По достижении 45 лет она обратилась в МФЦ для замены документа, но получила его с грубыми ошибками. Вместо правильного названия поселка Кудряшовский, где она родилась, в паспорте указали «Кудряшорвский». К тому же в латинском написании имени вместо буквы появилась цифра 7. Из-за этих ошибок Людмила не может оформить необходимые документы для продолжения работы.

Людмила Харламенко и паспортЛюдмила Харламенко и паспорт
Людмила Харламенко и паспорт. Фото: КП-Новосибирск
«Все таксисты до 31 октября должны быть внесены в реестр перевозчиков. Но без паспорта это не сделать: он нужен, чтобы оформлять документы. Если я не успею вовремя, то по закону не имею права работать. Иначе мне грозит штраф», — говорит Людмила в разговоре с КП-Новосибирск.

Попытка решить вопрос в миграционной службе не увенчалась успехом — ей сообщили, что латиница генерируется автоматически компьютером и «такое бывает». Однако как быть с ошибкой в названии поселка — никто не объяснил.

Юристы советуют Людмиле обратиться с официальной жалобой и добиваться компенсации, если она не успеет вовремя зарегистрироваться в реестре. Адвокат Михаил Спиридонов утверждает, что в подобных случаях важно задокументировать ущерб, понесенный из-за ошибки, и предъявить претензии в суде. Без правильного паспорта Людмила может потерять не только доход, но и возможность продолжать свою профессиональную деятельность.

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