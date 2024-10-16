Сотни российских парней пошли в армию — куда их отправят

Posted 16 октября, 02:30
Published 16 октября, 02:30
Modified 16 октября, 02:32
Updated 16 октября, 02:32
На службу отправились 20 человек из Дзержинского и Калининского районов города. Провожать молодых людей пришли их семьи и друзья, среди которых царила атмосфера волнения и прощания.
Военный комиссар Сергей Гринченко отметил, что нынешние условия в армии значительно улучшились: солдат ждут теплые казармы, горячая вода и полноценное трехразовое питание. Также у новобранцев будет возможность получить военно-учебные специальности, такие как механики-водители или операторы.
Служить призывники будут в течение одного года. Их не направят в новые присоединенные регионы России, а те, кто останется поблизости, смогут увидеться с родными на церемонии присяги.