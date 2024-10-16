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Posted 16 октября, 02:30

Published 16 октября, 02:30

Modified 16 октября, 02:32

Updated 16 октября, 02:32

Призывники уехали в военные части

Сотни российских парней пошли в армию — куда их отправят

16 октября 2024, 02:30
Фото: 1MI
Призывники уехали в военные части

В Новосибирске проводили в армию первых срочников

В Новосибирске 15 октября проводили первых призывников на срочную службу в рамках осеннего призыва 2024 года.

На службу отправились 20 человек из Дзержинского и Калининского районов города. Провожать молодых людей пришли их семьи и друзья, среди которых царила атмосфера волнения и прощания.

Военный комиссар Сергей Гринченко отметил, что нынешние условия в армии значительно улучшились: солдат ждут теплые казармы, горячая вода и полноценное трехразовое питание. Также у новобранцев будет возможность получить военно-учебные специальности, такие как механики-водители или операторы.

Служить призывники будут в течение одного года. Их не направят в новые присоединенные регионы России, а те, кто останется поблизости, смогут увидеться с родными на церемонии присяги.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Армия#Призыв#СВО#Срочная служба
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