Стало известно, когда электросамокаты исчезнут с улиц Новосибирска

Это означает, что как только в Новосибирске начнутся серьезные зимние осадки, самокаты будут убраны с улиц. По прогнозам сервиса Gismeteo, в следующий раз мокрый снег выпадет ночью 26 октября, но резкое похолодание и серьезные осадки могут прийти только в начале ноября.