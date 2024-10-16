Стало известно, когда электросамокаты исчезнут с улиц Новосибирска

Posted 16 октября, 06:02
Published 16 октября, 06:02
Modified 16 октября, 06:04
Updated 16 октября, 06:04
Солнечные дни и сухая погода способствуют тому, что горожане все еще пользуются электросамокатами. Многие жители предпочитают короткие поездки на самокатах, чтобы добраться до остановок общественного транспорта, офисов или вузов, ответили в Whoosh на соответствующий запрос редакции Atas.Info.
«10-минутные поездки комфортны для пользователей и полезны городу даже в середине октября», — отмечают представители сервиса.
Как уточняют в Whoosh, если температура ночью опустится ниже 0 градусов и улицы покроются наледью или снегом, сервис активирует режим паузы. Все самокаты будут оставаться на своих местах, но аренда станет временно недоступной.
«Самокаты не боятся холода и влаги, но когда мы поймем, что в город пришла зима, они уйдут на зимние каникулы», — добавляют в компании. В прошлом году это произошло 27 октября, и в этом году все зависит от погодных условий.
Компания Urent, также заявляют, что пока готовы продолжать работу.
«Работаем до первого снега», — рассказали Atas.Info в Urent.
Это означает, что как только в Новосибирске начнутся серьезные зимние осадки, самокаты будут убраны с улиц. По прогнозам сервиса Gismeteo, в следующий раз мокрый снег выпадет ночью 26 октября, но резкое похолодание и серьезные осадки могут прийти только в начале ноября.
В этом году снег уже выпадал в небольшом количестве, но быстро растаял. Мощный снегопад, который прогнозировали на 11 октября, обошел Новосибирск, выпав лишь в соседних Кемеровской и Омской областях.