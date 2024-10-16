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Posted 16 октября, 06:02

Published 16 октября, 06:02

Modified 16 октября, 06:04

Updated 16 октября, 06:04

Самокаты уберут с улиц

Стало известно, когда электросамокаты исчезнут с улиц Новосибирска

16 октября 2024, 06:02
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Самокаты уберут с улиц
Сезон кикшеринга в Новосибирске подходит к концу. В компаниях по прокату Atas.Info рассказали, когда устройства уберут с улицу города.

Солнечные дни и сухая погода способствуют тому, что горожане все еще пользуются электросамокатами. Многие жители предпочитают короткие поездки на самокатах, чтобы добраться до остановок общественного транспорта, офисов или вузов, ответили в Whoosh на соответствующий запрос редакции Atas.Info.

«10-минутные поездки комфортны для пользователей и полезны городу даже в середине октября», — отмечают представители сервиса.

Как уточняют в Whoosh, если температура ночью опустится ниже 0 градусов и улицы покроются наледью или снегом, сервис активирует режим паузы. Все самокаты будут оставаться на своих местах, но аренда станет временно недоступной.

«Самокаты не боятся холода и влаги, но когда мы поймем, что в город пришла зима, они уйдут на зимние каникулы», — добавляют в компании. В прошлом году это произошло 27 октября, и в этом году все зависит от погодных условий.

Компания Urent, также заявляют, что пока готовы продолжать работу.

«Работаем до первого снега», — рассказали Atas.Info в Urent.

Это означает, что как только в Новосибирске начнутся серьезные зимние осадки, самокаты будут убраны с улиц. По прогнозам сервиса Gismeteo, в следующий раз мокрый снег выпадет ночью 26 октября, но резкое похолодание и серьезные осадки могут прийти только в начале ноября.

Прогноз погоды на октябрь–ноябрьПрогноз погоды на октябрь–ноябрь
Прогноз погоды на октябрь–ноябрь. Фото: Gismeteo

В этом году снег уже выпадал в небольшом количестве, но быстро растаял. Мощный снегопад, который прогнозировали на 11 октября, обошел Новосибирск, выпав лишь в соседних Кемеровской и Омской областях.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Эксклюзив#Новосибирск#Погода#Электросамокаты#Кикшеринг#Зима#Whoosh#Urent
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