«Терпение на пределе»: жители села под Новосибирском жалуются на подростков-хулиганов

Posted 16 октября, 12:39
Published 16 октября, 12:39
Modified 16 октября, 12:41
Updated 16 октября, 12:41
Семья мальчиков — Вани и Пети (имена изменены) — не может служить примером для подражания. Местные жители говорят, что их мать и бабушка злоупотребляют алкоголем, что сказывается на поведении детей. За шесть лет соседи пытались помочь, разговаривали с матерью, но все это безрезультатно. «Детям надо дать шанс», — говорили многие. Но время шло, а ситуация только усугублялась, пишет КП-Новосибирск.
Школьники сначала начали с мелких краж: украденный у соседей инвентарь для зимних забав, такой как ватрушки, постепенно сменился на более серьезные «трофеи». Автомобили — следующая цель. Одна из жительниц рассказала, как братья залезли в ее машину и украли магнитолу. Попытки решить вопрос мирно провалились — мать мальчиков не вернула деньги за украденное. В итоге пострадавшие обратились в полицию.
Но дело не ограничилось только воровством. Жители поселка стали свидетелями унижений со стороны подростков в отношении других детей. В одном из случаев, восьмилетний ребенок стал жертвой издевательства, когда Петя сдернул с него штаны прямо на детской площадке. «Сын не успел испугаться, но я не могу молчать», — рассказывает мама пострадавшего мальчика.
Ситуация обострилась недавно, когда старший из братьев, Ваня, забрал велосипед у девятилетнего мальчика. Подросток повалил школьника на землю, прижал и начал угрожать, заставляя отдать все вещи из карманов. Сын пострадавшей женщины вынужден был отдать даже перцовый баллончик, а велосипед уехал с хулиганом.
Поток жалоб на братьев не ослабевает, и многие задаются вопросом: почему никаких действий не предпринимается? Жители уверены, что органы опеки и полиция должны принять меры, прежде чем случится что-то более серьезное. «Нас довели до крайней точки», — жалуются они, призывая правоохранителей остановить братьев, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля.
С другой стороны, мать подростков, Мария, утверждает, что вся ситуация раздутa и что ее семья стала жертвой травли. Женщина признает, что старший сын действительно создает проблемы, однако утверждает, что младший ни в чем не виноват. По ее словам, соседи намеренно распространяют ложь о ней и ее семье, пытаясь выставить их в дурном свете.
Мария уже давно просила направить старшего сына в специальную школу, так как сама не может справиться с его проблемами. Однако в течение полутора лет органы опеки и полиция якобы игнорировали ее просьбы, что только усугубляло проблему. Теперь же, по словам женщины, соседи просто ждут, пока сын достигнет возраста уголовной ответственности, чтобы «закрыть вопрос» путем его ареста.
Следственный комитет уже начал проверку по заявлениям жителей, опрашивая свидетелей и анализируя видеоматериалы. Вопрос о том, насколько серьезны обвинения в адрес братьев и действительно ли их мать не получала необходимой помощи, станет ключевым в решении этого конфликта.