«Терпение на пределе»: жители села под Новосибирском жалуются на подростков-хулиганов

Мария уже давно просила направить старшего сына в специальную школу, так как сама не может справиться с его проблемами. Однако в течение полутора лет органы опеки и полиция якобы игнорировали ее просьбы, что только усугубляло проблему. Теперь же, по словам женщины, соседи просто ждут, пока сын достигнет возраста уголовной ответственности, чтобы «закрыть вопрос» путем его ареста.