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Posted 16 октября, 07:58

Published 16 октября, 07:58

Modified 16 октября, 08:00

Updated 16 октября, 08:00

Женщина брала деньги от поставщиков медицинских изделий

Топ-менеджера больницы в Новосибирской области осудили за взятку

16 октября 2024, 07:58
Фото: 1MI
Женщина брала деньги от поставщиков медицинских изделий
Во взяточничестве признали виновной бывшую главу контрактной службы центральной больницы Барабинского района, сообщает пресс-служба регионального судебного департамента.

Экс-руководителя контрактной службы Барабинской центральной районной больницы Татьяну Башар приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд посчитал ее виновной в получении взятки в размере 310000 рублей за заключение контрактов на поставку медицинских изделий с конкретными предпринимателями.

Татьяна Башар, в свою очередь, вины не признала.

Женщина воспитывает двух несовершеннолетних детей, поэтому заключение отсрочено до того момента, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет, добавили в судебном департаменте.

А в Ленинском районе Новосибирска арестовали полицейского, который получал взятки от агента похоронного бюро.

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