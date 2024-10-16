Топ-менеджера больницы в Новосибирской области осудили за взятку

Экс-руководителя контрактной службы Барабинской центральной районной больницы Татьяну Башар приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд посчитал ее виновной в получении взятки в размере 310000 рублей за заключение контрактов на поставку медицинских изделий с конкретными предпринимателями.