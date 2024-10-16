Топ-менеджера больницы в Новосибирской области осудили за взятку

Posted 16 октября, 07:58
Published 16 октября, 07:58
Modified 16 октября, 08:00
Updated 16 октября, 08:00
Экс-руководителя контрактной службы Барабинской центральной районной больницы Татьяну Башар приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд посчитал ее виновной в получении взятки в размере 310000 рублей за заключение контрактов на поставку медицинских изделий с конкретными предпринимателями.
Татьяна Башар, в свою очередь, вины не признала.
Женщина воспитывает двух несовершеннолетних детей, поэтому заключение отсрочено до того момента, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет, добавили в судебном департаменте.
А в Ленинском районе Новосибирска арестовали полицейского, который получал взятки от агента похоронного бюро.