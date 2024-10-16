Транспортный коллапс произошел на левом берегу после перекрытия Димитровского моста

Posted 16 октября, 01:41
Published 16 октября, 01:41
Modified 16 октября, 01:43
Updated 16 октября, 01:43
По данным сервиса 2GIS, пробка растянулась от одного конца Димитровского моста на правом берегу до площади Станиславского на левом берегу. Длина затора составляет около 5,3 километра.
Находящиеся в пробке водители, расщедрились на гневные и отчаянные комментарии.
«Спасибо мэру за бесплатную стоянку».
«На мосту асфальт кладут. Этот путь будет нелегким, но мы сделаем это!»
«А мне на экзамен к 9… Кажись, можно не ехать».
«Хочется публичной казни чиновников. Позор! Огромный город парализован, и никто не в ответе?!»
«Кто доехал до пятёрки? Купите кофе, пожалуйста, передайте дальше стоящим в пробке».
Многие автомобилисты не понимают, почему на мосту резко собралась пробка, если в предыдущие дни уже можно было проехать без многочасовых простоев. Дело в том в среду 16 октября на мосту перекрыли одну полосу. Это связано с ремонтом, который намерены завершить в этом году. Полосу обещают открыть 18 октября.
Общая ситуация с пробками в городе оценивается на 5 баллов из 10. Самые большие заторы на улице Большевистской, Мочищенском и Советском шоссе.