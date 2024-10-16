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Posted 16 октября, 01:41

Published 16 октября, 01:41

Modified 16 октября, 01:43

Updated 16 октября, 01:43

Пробка больше 5 км

Транспортный коллапс произошел на левом берегу после перекрытия Димитровского моста

16 октября 2024, 01:41
Фото: 1MI
Пробка больше 5 км

Огромная пробка растянулась от Димитровского моста в Новосибирске

Сотни автомобилистов оказались в гигинтской пробке на Димитровском мосту. Затор образовался после перекрытия одной из полос.

По данным сервиса 2GIS, пробка растянулась от одного конца Димитровского моста на правом берегу до площади Станиславского на левом берегу. Длина затора составляет около 5,3 километра.

Пробка сковала Димитровский мостПробка сковала Димитровский мост
Пробка сковала Димитровский мост. Фото: 2GIS

Находящиеся в пробке водители, расщедрились на гневные и отчаянные комментарии.

«Спасибо мэру за бесплатную стоянку».

«На мосту асфальт кладут. Этот путь будет нелегким, но мы сделаем это!»

«А мне на экзамен к 9… Кажись, можно не ехать».

«Хочется публичной казни чиновников. Позор! Огромный город парализован, и никто не в ответе?!»

«Кто доехал до пятёрки? Купите кофе, пожалуйста, передайте дальше стоящим в пробке».

Многие автомобилисты не понимают, почему на мосту резко собралась пробка, если в предыдущие дни уже можно было проехать без многочасовых простоев. Дело в том в среду 16 октября на мосту перекрыли одну полосу. Это связано с ремонтом, который намерены завершить в этом году. Полосу обещают открыть 18 октября.

Общая ситуация с пробками в городе оценивается на 5 баллов из 10. Самые большие заторы на улице Большевистской, Мочищенском и Советском шоссе.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Ремонт#Пробка
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