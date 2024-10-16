Транспортный коллапс произошел на левом берегу после перекрытия Димитровского моста

Многие автомобилисты не понимают, почему на мосту резко собралась пробка, если в предыдущие дни уже можно было проехать без многочасовых простоев. Дело в том в среду 16 октября на мосту перекрыли одну полосу. Это связано с ремонтом, который намерены завершить в этом году. Полосу обещают открыть 18 октября.