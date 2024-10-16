«Целый спектр эмоций»: губернатор Андрей Травников оценил экспозицию «Поезда Победы»

Posted 16 октября, 07:29
Published 16 октября, 07:29
Modified 16 октября, 07:31
Updated 16 октября, 07:31
Как подчеркнул губернатор Андрей Травников, «Поезд Победы» — уникальная иммерсивная передвижная выставка о событиях Великой Отечественной войны.
«В составе экспозиции, прибывшей к нам в преддверии 80-летия Великой Победы — 10 тематических вагонов, посвященных отдельным событиям самой кровопролитной и разрушительной в мировой истории войны. Гости выставки испытывают целый спектр эмоций от ее посещения. Экспозиция погружает в атмосферу военного времени, помогает осознать масштабы героизма и мужества, проявленные советским народом в условиях войны. Считаю проект крайне важным для сохранения исторический памяти о жертвах и подвиге тех, кто сражался на фронте и работал в тылу. Благодарю авторов идеи и создателей „Поезда Победы“ за грандиозную работу и возможность прикоснуться к истории», — отметил глава региона.
Одними из посетителей музея стали активисты регионального Дома Юнармии. Ребята рассказали, что экспозиция вызвала у них массу эмоций — восторг, страх, сочувствие, сопереживание и радость от долгожданной Победы.
Погрузиться в военное прошлое помогают мультимедийные технологии, вещи тех лет, а также рассказ машинистки Лидии — ее воспоминания являются литературной основой проекта.
Каждый из вагонов «Поезда Победы» — это отдельная история периода Великой Отечественной войны, где посетители совершают «путешествие во времени» от тяжелых первых дней до 9 мая 1945 года.