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Posted 16 октября, 07:29

Published 16 октября, 07:29

Modified 16 октября, 07:31

Updated 16 октября, 07:31

Экспозиция в каждом из вагонов рассказывает об определенном периоде войны

«Целый спектр эмоций»: губернатор Андрей Травников оценил экспозицию «Поезда Победы»

16 октября 2024, 07:29
Фото: nso.ru
Экспозиция в каждом из вагонов рассказывает об определенном периоде войны
Уникальный музей на колесах «Поезд Победы» в Новосибирской области уже посетили более 1500 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как подчеркнул губернатор Андрей Травников, «Поезд Победы» — уникальная иммерсивная передвижная выставка о событиях Великой Отечественной войны.

«В составе экспозиции, прибывшей к нам в преддверии 80-летия Великой Победы — 10 тематических вагонов, посвященных отдельным событиям самой кровопролитной и разрушительной в мировой истории войны. Гости выставки испытывают целый спектр эмоций от ее посещения. Экспозиция погружает в атмосферу военного времени, помогает осознать масштабы героизма и мужества, проявленные советским народом в условиях войны. Считаю проект крайне важным для сохранения исторический памяти о жертвах и подвиге тех, кто сражался на фронте и работал в тылу. Благодарю авторов идеи и создателей „Поезда Победы“ за грандиозную работу и возможность прикоснуться к истории», — отметил глава региона.

Одними из посетителей музея стали активисты регионального Дома Юнармии. Ребята рассказали, что экспозиция вызвала у них массу эмоций — восторг, страх, сочувствие, сопереживание и радость от долгожданной Победы.

Погрузиться в военное прошлое помогают мультимедийные технологии, вещи тех лет, а также рассказ машинистки Лидии — ее воспоминания являются литературной основой проекта.

Каждый из вагонов «Поезда Победы» — это отдельная история периода Великой Отечественной войны, где посетители совершают «путешествие во времени» от тяжелых первых дней до 9 мая 1945 года.

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#Новосибирск#Губернатор#История#Андрей Травников#Поезд Победы
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