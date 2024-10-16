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Posted 16 октября, 14:49

Published 16 октября, 14:49

Modified 16 октября, 14:51

Updated 16 октября, 14:51

Стоимость газа вырастет

Цены на газ в России вырастут еще на 20%

16 октября 2024, 14:49
Фото: 1MI
Стоимость газа вырастет
Цены на газ для населения вновь вырастут в следующем году. С 1 июля 2025 года тарифы повысятся на 10,3%, что продолжает цепочку увеличений, начатую в 2022 году, когда плата за газ для граждан увеличилась на 34%. Это стало самым значительным подорожанием за последние десять лет.

Рост цен на газ для внутреннего рынка тесно связан с финансовыми трудностями «Газпрома», который пострадал от потери экспортных доходов, особенно после введения западных санкций и прекращения поставок в Европу. Если до 2021 года компания экспортировала около 185 миллиардов кубометров газа, то в 2023 году этот объем снизился до 70 миллиардов. Закрытие европейского рынка из-за отказа стран ЕС оплачивать газ в рублях, а также подрывы трубопровода «Северный поток» серьезно сократили прибыль «Газпрома». Чтобы компенсировать потери, компания активно лоббирует повышение внутренних тарифов.

Параллельно с ростом цен на газ, правительство планирует увеличить тарифы на другие коммунальные услуги. Цены на холодную и горячую воду, а также электричество, возрастут на 11,3%, а тариф на электричество поднимется на 12,6%.

До 2022 года цены на газ росли более умеренно. Даже в период пандемии 2020 и 2021 годов повышение не превышало 3%, а в 2019 году рост составил всего 1,4%. Однако начиная с начала СВО, темпы роста тарифов на газ существенно увеличились, поскольку «Газпром» начал искать пути компенсации потерь от экспортных операций. Аналитики объясняют, что основная причина повышения тарифов — попытка компании сохранить свою прибыль за счет внутреннего рынка, передают «Новые известия».

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Помимо текущих проблем, перед россиянами стоит еще одна сложность — подключение к газу. В Московской области, например, стоимость подключения к газораспределительным станциям может достигать 3 миллионов рублей. Жители деревень, такие как пенсионер Владимир, который несколько лет борется за газификацию своего дома, сталкиваются с высокими затратами на подключение, что делает газификацию недоступной для большинства. В условиях ограниченного дохода многие продолжают отапливать свои дома дровами или электричеством, что также сказывается на их расходах.

Для поддержки граждан в вопросах газификации «Газпром» предлагает кредиты на покупку газового оборудования с льготными условиями через Россельхозбанк. Однако максимальная сумма кредита ограничена 700 тысячами рублей, чего недостаточно для покрытия всех расходов на подключение.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Россия#ЖКХ#Газ#Энергетика#Коммунальные услуги#Газоснабжение
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