Цены на газ в России вырастут еще на 20%

Posted 16 октября, 14:49
Published 16 октября, 14:49
Modified 16 октября, 14:51
Updated 16 октября, 14:51
Рост цен на газ для внутреннего рынка тесно связан с финансовыми трудностями «Газпрома», который пострадал от потери экспортных доходов, особенно после введения западных санкций и прекращения поставок в Европу. Если до 2021 года компания экспортировала около 185 миллиардов кубометров газа, то в 2023 году этот объем снизился до 70 миллиардов. Закрытие европейского рынка из-за отказа стран ЕС оплачивать газ в рублях, а также подрывы трубопровода «Северный поток» серьезно сократили прибыль «Газпрома». Чтобы компенсировать потери, компания активно лоббирует повышение внутренних тарифов.
Параллельно с ростом цен на газ, правительство планирует увеличить тарифы на другие коммунальные услуги. Цены на холодную и горячую воду, а также электричество, возрастут на 11,3%, а тариф на электричество поднимется на 12,6%.
До 2022 года цены на газ росли более умеренно. Даже в период пандемии 2020 и 2021 годов повышение не превышало 3%, а в 2019 году рост составил всего 1,4%. Однако начиная с начала СВО, темпы роста тарифов на газ существенно увеличились, поскольку «Газпром» начал искать пути компенсации потерь от экспортных операций. Аналитики объясняют, что основная причина повышения тарифов — попытка компании сохранить свою прибыль за счет внутреннего рынка, передают «Новые известия».
Помимо текущих проблем, перед россиянами стоит еще одна сложность — подключение к газу. В Московской области, например, стоимость подключения к газораспределительным станциям может достигать 3 миллионов рублей. Жители деревень, такие как пенсионер Владимир, который несколько лет борется за газификацию своего дома, сталкиваются с высокими затратами на подключение, что делает газификацию недоступной для большинства. В условиях ограниченного дохода многие продолжают отапливать свои дома дровами или электричеством, что также сказывается на их расходах.
Для поддержки граждан в вопросах газификации «Газпром» предлагает кредиты на покупку газового оборудования с льготными условиями через Россельхозбанк. Однако максимальная сумма кредита ограничена 700 тысячами рублей, чего недостаточно для покрытия всех расходов на подключение.