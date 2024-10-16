Цены на газ в России вырастут еще на 20%

Помимо текущих проблем, перед россиянами стоит еще одна сложность — подключение к газу. В Московской области, например, стоимость подключения к газораспределительным станциям может достигать 3 миллионов рублей. Жители деревень, такие как пенсионер Владимир, который несколько лет борется за газификацию своего дома, сталкиваются с высокими затратами на подключение, что делает газификацию недоступной для большинства. В условиях ограниченного дохода многие продолжают отапливать свои дома дровами или электричеством, что также сказывается на их расходах.