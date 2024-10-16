У новосибирских сектантов изъяли имущество в пользу государства

По данным суда, представители секты Свидетели Иеговы в Норвегии получили право собственности на участок земли и здание в городе Куйбышеве. Сделка была заключена в марте 2017 года, уже после того, как Генеральная прокуратура РФ предупредила организацию о недопустимости экстремистской деятельности. Прокуратура посчитала, что передача имущества была мнимой — заключенной только для вида, чтобы скрыть активы и избежать их передачи в собственность государства. Важно отметить, что сделка была оформлена всего за месяц до решения Верховного суда о ликвидации всех структур Свидетелей Иеговы в России.