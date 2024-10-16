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Posted 16 октября, 07:28

Published 16 октября, 07:28

Modified 16 октября, 07:30

Updated 16 октября, 07:30

Сектантская литература

У новосибирских сектантов изъяли имущество в пользу государства

16 октября 2024, 07:28
Фото: 1MI
Сектантская литература
Члены секты Свидетелей Иеговы* выступили в суде по делу о незаконных имущественных сделках —его изъяли в пользу государства.

11 октября 2024 года Куйбышевский районный суд Новосибирской области вынес решение о передаче в государственную собственность имущества религиозной организации Свидетелей Иеговы*.

По данным суда, представители секты Свидетели Иеговы в Норвегии получили право собственности на участок земли и здание в городе Куйбышеве. Сделка была заключена в марте 2017 года, уже после того, как Генеральная прокуратура РФ предупредила организацию о недопустимости экстремистской деятельности. Прокуратура посчитала, что передача имущества была мнимой — заключенной только для вида, чтобы скрыть активы и избежать их передачи в собственность государства. Важно отметить, что сделка была оформлена всего за месяц до решения Верховного суда о ликвидации всех структур Свидетелей Иеговы в России.

Суд признал сделку недействительной. Теперь участок земли и нежилое здание, ранее принадлежащие религиозной организации, станут собственностью государства.

*организация признана экстремистской и запрещена на территории России с 2017 года

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Суд#Религия#Имущество#Сектанты#Экстремизм
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