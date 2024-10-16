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Posted 16 октября, 13:01

Published 16 октября, 13:01

Modified 16 октября, 13:03

Updated 16 октября, 13:03

Бывший член банды мог служить на СВО

В Новосибирск с СВО вернулся киллер Труновской ОПГ

16 октября 2024, 13:01
Фото: 1MI
Бывший член банды мог служить на СВО
В Новосибирск вернулся Дмитрий Буоль, бывший штатный киллер одной из самых известных преступных группировок города — ОПГ «Трунова». Буоль отслужил снайпером в зоне специальной военной операции. Его участие в СВО позволило досрочно выйти на свободу после 14 лет заключения.

Буоль был осуждён в 2011 году Новосибирским областным судом на 17 лет за участие в преступном сообществе, хранение оружия и совершение четырех убийств. В середине 1990-х годов он стал членом группы киллеров, которой руководил Анатолий Радченко, известный под прозвищем «Челентано». Первое заказное убийство Буоль совершил в 1997 году, когда застрелил в подъезде дома криминального авторитета Михаила Нагибова, более известного в преступных кругах как «Ляка». О его возвращении сообщает НГС со ссылкой на источник.

Среди других преступлений Буоля значатся покушение на «вора в законе» Мамуку Шубитидзе в 2000 году, закончившееся случайным убийством его гостя, а также расправа над бывшим участником кузбасской ОПГ Алексеем Дабеевым в 2002 году. Самым резонансным убийством стал расстрел криминального авторитета Николая Акеньшина («Кеша») в 2004 году, которое Дмитрий организовал вместе с соратниками.

ОПГ «Трунова» действовала в Новосибирске и окрестностях с конца 1990-х годов, специализируясь на заказных убийствах и вымогательствах. В 2009 году силовики разгромили группировку, арестовав еелидеров и большинство участников, включая Буоля. В августе 2024 года в новосибирский СИЗО были доставлены главари ОПГ — Александр Трунов («Трун») и Анатолий Радченко («Челентано»). Следователи вновь вернулись к нераскрытым убийствам двух вице-мэров города — Игоря Белякова и Валерия Марьясова, за которыми могут стоять члены этой группировки.

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