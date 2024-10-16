В Новосибирск с СВО вернулся киллер Труновской ОПГ

Posted 16 октября, 13:01
Published 16 октября, 13:01
Modified 16 октября, 13:03
Updated 16 октября, 13:03
Буоль был осуждён в 2011 году Новосибирским областным судом на 17 лет за участие в преступном сообществе, хранение оружия и совершение четырех убийств. В середине 1990-х годов он стал членом группы киллеров, которой руководил Анатолий Радченко, известный под прозвищем «Челентано». Первое заказное убийство Буоль совершил в 1997 году, когда застрелил в подъезде дома криминального авторитета Михаила Нагибова, более известного в преступных кругах как «Ляка». О его возвращении сообщает НГС со ссылкой на источник.
Среди других преступлений Буоля значатся покушение на «вора в законе» Мамуку Шубитидзе в 2000 году, закончившееся случайным убийством его гостя, а также расправа над бывшим участником кузбасской ОПГ Алексеем Дабеевым в 2002 году. Самым резонансным убийством стал расстрел криминального авторитета Николая Акеньшина («Кеша») в 2004 году, которое Дмитрий организовал вместе с соратниками.
ОПГ «Трунова» действовала в Новосибирске и окрестностях с конца 1990-х годов, специализируясь на заказных убийствах и вымогательствах. В 2009 году силовики разгромили группировку, арестовав еелидеров и большинство участников, включая Буоля. В августе 2024 года в новосибирский СИЗО были доставлены главари ОПГ — Александр Трунов («Трун») и Анатолий Радченко («Челентано»). Следователи вновь вернулись к нераскрытым убийствам двух вице-мэров города — Игоря Белякова и Валерия Марьясова, за которыми могут стоять члены этой группировки.