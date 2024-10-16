В Новосибирск с СВО вернулся киллер Труновской ОПГ

Буоль был осуждён в 2011 году Новосибирским областным судом на 17 лет за участие в преступном сообществе, хранение оружия и совершение четырех убийств. В середине 1990-х годов он стал членом группы киллеров, которой руководил Анатолий Радченко, известный под прозвищем «Челентано». Первое заказное убийство Буоль совершил в 1997 году, когда застрелил в подъезде дома криминального авторитета Михаила Нагибова, более известного в преступных кругах как «Ляка». О его возвращении сообщает НГС со ссылкой на источник.