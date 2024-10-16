В Новосибирске приступили к посадке полноразмерных саженцев на улице Урицкого

Posted 16 октября, 12:55
Published 16 октября, 12:55
Modified 16 октября, 12:57
Updated 16 октября, 12:57
С 2021 года в мэрию Новосибирска поступали жалобы горожан о падении веток и деревьев вдоль аллеи на улице Урицкого. Обрезка в полной мере не решала существующей проблемы, поэтому было принято решение о проведении дендрологической экспертизы.
Специалисты во время проверки установили, что 87% взрослых деревьев на аллее имеют критические повреждения крон и корней. Растения создавали реальную угрозу жизни, здоровью граждан и их имуществу. Было принято решение обновить насаждения вдоль улицы Урицкого.
30 августа жители Новосибирска одобрили проект запланированной реконструкции. Важно отметить, что при составлении плана учитывалась история улицы Урицкого.
Решено сохранить девять молодых деревьев черемухи, пересадить их в новые места на зеленых полосах между тротуаром и автомобильной дорогой, восстановить аллею 158 новыми полноразмерными саженцами черёмухи Маака, а также высадить 775 саженцев рябинника рябинолистного.
Подрядчик начал реализовывать план облагораживания с 16 сентября. За это время освобождена территория, завезен грунт и сделана разметка. Сегодня начались работы по высадке саженцев черемухи Маака.
«Крупномерные саженцы привозят из наших региональных питомников. Сегодня высаживаем первые экземпляры. Параллельно идёт приёмка остального посадочного материала. За две недели высадим все черёмухи и рябинники. Сейчас растения находятся в состоянии физиологического покоя — листья сброшены, фотосинтез замедлен — это самое лучшее время для пересадки. Что, кстати, рекомендовано в Приказе Госстроя России от 15.12.1999 № 153 „Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации“, — отметила начальник отдела сопровождения проектов озеленения и благоустройства муниципального казенного учреждения города Новосибирска „Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики“ Светлана Гижицкая.
Отмечается, что места новых посадок засеют газонной травой и оформят щепой. Жителей и гостей города просят бережно относиться к местам высадки молодых саженцев.