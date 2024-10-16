В Новосибирске снова перенесли сроки сдачи поликлиник по ГЧП

Задержки начались еще на этапе проектирования — только в октябре 2021 года были запущены работы на первых трех поликлиниках. В Минздраве Новосибирской области объяснили это длительным процессом проектирования и недостатками в работе муниципальных предприятий. Подрядчик, в свою очередь, ссылается на влияние пандемии, санкции и проблемы с поставками. Все эти факторы в совокупности привели к многолетнему отставанию от графика.