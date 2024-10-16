atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 12:18

Published 16 октября, 12:18

Modified 16 октября, 12:20

Updated 16 октября, 12:20

Поликлиники строят уже несколько лет

В Новосибирске снова перенесли сроки сдачи поликлиник по ГЧП

16 октября 2024, 12:18
Фото: ГК «ВИС»
Поликлиники строят уже несколько лет
Сроки сдачи в эксплуатацию четырех поликлиник в Новосибирске, строящихся по соглашению о государственно-частном партнерстве (ГЧП), снова были перенесены. Ранее планировалось, что все семь объектов будут завершены до августа 2022 года, однако из-за многочисленных задержек срок был смещен на 2025 год.

Задержки начались еще на этапе проектирования — только в октябре 2021 года были запущены работы на первых трех поликлиниках. В Минздраве Новосибирской области объяснили это длительным процессом проектирования и недостатками в работе муниципальных предприятий. Подрядчик, в свою очередь, ссылается на влияние пандемии, санкции и проблемы с поставками. Все эти факторы в совокупности привели к многолетнему отставанию от графика.

На данный момент два объекта получили разрешение на ввод в эксплуатацию, еще одно разрешение ожидается в ближайшее время. Однако по остальным четырем поликлиникам степень готовности значительно различается — от 20% до 70%. Работы продолжаются, но в условиях постоянных задержек проект остаётся под пристальным вниманием властей.

Так, на поликлиниках №13 и №18 ведутся работы по монтажу металлокассет фасадов и устройству лифтовых шахт, на поликлинике №16 бетонируется каркас здания, а на поликлинике №22 завершается устройство кровли и устанавливаются системы внутреннего отопления и водоотведения.

С отставанием в три года: «ВИС» заканчивает строительство поликлиники по концессии
Узнать подробнее
Читайте также:
«ВИС» выплатит новосибирскому Минздраву 86 млн за срыв строительства поликлиникТретью поликлинику по скандальной концессии сдадут в Новосибирске в 2024 годуМэрия разрешила ввод второй из семи «концессионных» поликлиник в Новосибирске
#Алина Гурицкая#Новосибирская область#Строительство#Здоровье#Минздрав#Поликлиники#ГЧП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика