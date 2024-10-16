В Новосибирске снова перенесли сроки сдачи поликлиник по ГЧП

Posted 16 октября, 12:18
Published 16 октября, 12:18
Modified 16 октября, 12:20
Updated 16 октября, 12:20
Задержки начались еще на этапе проектирования — только в октябре 2021 года были запущены работы на первых трех поликлиниках. В Минздраве Новосибирской области объяснили это длительным процессом проектирования и недостатками в работе муниципальных предприятий. Подрядчик, в свою очередь, ссылается на влияние пандемии, санкции и проблемы с поставками. Все эти факторы в совокупности привели к многолетнему отставанию от графика.
На данный момент два объекта получили разрешение на ввод в эксплуатацию, еще одно разрешение ожидается в ближайшее время. Однако по остальным четырем поликлиникам степень готовности значительно различается — от 20% до 70%. Работы продолжаются, но в условиях постоянных задержек проект остаётся под пристальным вниманием властей.
Так, на поликлиниках №13 и №18 ведутся работы по монтажу металлокассет фасадов и устройству лифтовых шахт, на поликлинике №16 бетонируется каркас здания, а на поликлинике №22 завершается устройство кровли и устанавливаются системы внутреннего отопления и водоотведения.