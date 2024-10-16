В новосибирских школах установят системы для очистки воды от мышьяка

Posted 16 октября, 13:15
Published 16 октября, 13:15
Modified 16 октября, 13:17
Updated 16 октября, 13:17
Содержание вредного вещества в местной воде почти в пять раз превышает допустимый уровень. Оборудование для фильтрации будет установлено не только в образовательных учреждениях, но также возможно и для населения. Пока местным жителям организован подвоз питьевой воды.
Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) мышьяка выявлено в деревнях Верх-Чик, Малый Чик и Березовка. В ответ на это прокуратура внесла предписание, потребовав срочных мер по устранению нарушения и обеспечению безопасной водой жителей. Несмотря на то что уровень мышьяка в воде может нести риск для здоровья, власти утверждают, что он не представляет непосредственной угрозы для жизни. Максимальное зафиксированное значение составило 0,07 мг/л при норме в 0,01 мг/л, однако за последние недели концентрация несколько снизилась.
Предварительно, причиной загрязнения водопроводной воды является природное происхождение мышьяка.