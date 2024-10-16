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Posted 16 октября, 13:15

Published 16 октября, 13:15

Modified 16 октября, 13:17

Updated 16 октября, 13:17

Воду будут отчищать от мышьяка

В новосибирских школах установят системы для очистки воды от мышьяка

16 октября 2024, 13:15
Фото: 1MI
Воду будут отчищать от мышьяка
В двух школах Новосибирской области планируют установить системы очистки воды после того, как в трех деревнях Ордынского района было обнаружено превышение нормы содержания мышьяка в водопроводной воде, сообщил глава района Олег Орел.

Содержание вредного вещества в местной воде почти в пять раз превышает допустимый уровень. Оборудование для фильтрации будет установлено не только в образовательных учреждениях, но также возможно и для населения. Пока местным жителям организован подвоз питьевой воды.

Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) мышьяка выявлено в деревнях Верх-Чик, Малый Чик и Березовка. В ответ на это прокуратура внесла предписание, потребовав срочных мер по устранению нарушения и обеспечению безопасной водой жителей. Несмотря на то что уровень мышьяка в воде может нести риск для здоровья, власти утверждают, что он не представляет непосредственной угрозы для жизни. Максимальное зафиксированное значение составило 0,07 мг/л при норме в 0,01 мг/л, однако за последние недели концентрация несколько снизилась.

Предварительно, причиной загрязнения водопроводной воды является природное происхождение мышьяка.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Школы#Отравление#Мышьяк
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