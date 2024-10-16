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Posted 16 октября, 12:02

Published 16 октября, 12:02

Modified 16 октября, 12:04

Updated 16 октября, 12:04

Такие киоски доставили в Новосибирск из Москвы

В Новосибирской области не будут продлевать мораторий на снос киосков

16 октября 2024, 12:02
Фото: Мэрия Новосибирска
Такие киоски доставили в Новосибирск из Москвы
Правительство Новосибирской области решило не продлевать мораторий на снос нестационарных торговых объектов, действовавший с 2022 года. Это решение озвучил министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров в ответе на запрос общественной организации «Тихий Центр».

Мораторий был введён с целью поддержки малого бизнеса на фоне экономических трудностей. Однако с 2025 года ограничения на демонтаж киосков перестанут действовать. Ранее активисты неоднократно обращались к властям с требованиями снести незаконные ларьки на площади Гарина-Михайловского, которые, по данным администрации, не оплачивали аренду и располагались без разрешений. Снос этих объектов не производился из-за введённых временных запретов.

Снятие моратория может затронуть множество таких объектов по всему городу. Это решение может вызвать как недовольство среди предпринимателей, так и поддержку со стороны жителей и организаций, выступающих за улучшение городской среды.

В 2022 году правительство Новосибирской области рекомендовало органам местного самоуправления ввести мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов в связи с кризисом и необходимостью поддержки малого бизнеса. За время действия моратория предприниматели смогли временно сохранить свои торговые места, несмотря на нарушения.

Однако уже в 2023 году начались разговоры о том, что такое послабление может негативно сказаться на городской архитектуре и санитарном состоянии улиц. Множество киосков было установлено незаконно, и их деятельность продолжалась без надлежащего контроля.

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#Алина Гурицкая#Бизнес#Экономика#Новосибирск#Мораторий#Киоск#Предприниматели
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