В Новосибирской области не будут продлевать мораторий на снос киосков

Posted 16 октября, 12:02
Published 16 октября, 12:02
Modified 16 октября, 12:04
Updated 16 октября, 12:04
Мораторий был введён с целью поддержки малого бизнеса на фоне экономических трудностей. Однако с 2025 года ограничения на демонтаж киосков перестанут действовать. Ранее активисты неоднократно обращались к властям с требованиями снести незаконные ларьки на площади Гарина-Михайловского, которые, по данным администрации, не оплачивали аренду и располагались без разрешений. Снос этих объектов не производился из-за введённых временных запретов.
Снятие моратория может затронуть множество таких объектов по всему городу. Это решение может вызвать как недовольство среди предпринимателей, так и поддержку со стороны жителей и организаций, выступающих за улучшение городской среды.
В 2022 году правительство Новосибирской области рекомендовало органам местного самоуправления ввести мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов в связи с кризисом и необходимостью поддержки малого бизнеса. За время действия моратория предприниматели смогли временно сохранить свои торговые места, несмотря на нарушения.
Однако уже в 2023 году начались разговоры о том, что такое послабление может негативно сказаться на городской архитектуре и санитарном состоянии улиц. Множество киосков было установлено незаконно, и их деятельность продолжалась без надлежащего контроля.