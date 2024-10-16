В Новосибирской области не будут продлевать мораторий на снос киосков

Мораторий был введён с целью поддержки малого бизнеса на фоне экономических трудностей. Однако с 2025 года ограничения на демонтаж киосков перестанут действовать. Ранее активисты неоднократно обращались к властям с требованиями снести незаконные ларьки на площади Гарина-Михайловского, которые, по данным администрации, не оплачивали аренду и располагались без разрешений. Снос этих объектов не производился из-за введённых временных запретов.