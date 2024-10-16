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Posted 16 октября, 13:35

Published 16 октября, 13:35

Modified 16 октября, 13:37

Updated 16 октября, 13:37

Срочников призвали в армию

Военный комиссар Новосибирска рассказал о возможности отправки срочников на СВО

16 октября 2024, 13:35
Фото: 1MI
Срочников призвали в армию
В Новосибирске прошли торжественные проводы призывников, отправляющихся на срочную службу в Вооруженные силы Российской Федерации. На мероприятии присутствовал военный комиссар Сергей Гринченко, который рассказал о возможности отправки новобранцев на территорию специальной военной операции.

Гринченко заверил, что все призывники будут проходить службу исключительно на территории России, исключая новые присоединенные регионы. По его словам, подобных случаев, чтобы срочники отправлялись на новые территории, не было и не будет, передает Сиб.фм.

Комиссар также отметил, что осенний призыв проходит организованно, без задержек и сложностей. Молодые люди прибывают на службу строго в установленные сроки, а среди них наблюдается высокий уровень патриотизма. Гринченко обратил внимание, что число тех, кто пытается избежать службы, минимально.

Комиссар также рассказал об улучшении условий службы по сравнению с предыдущими десятилетиями. Современные призывники живут в теплых казармах с горячей водой, получают полноценное трёхразовое питание и медицинское обслуживание. Кроме того, они имеют возможность освоить различные военные специальности, что повышает их квалификацию и пригодность к дальнейшей службе.

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#Алина Гурицкая#Новосибирская область#СВО#Призывники#Срочная служба#Специальная военная операция
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