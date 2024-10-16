Военный комиссар Новосибирска рассказал о возможности отправки срочников на СВО

Комиссар также рассказал об улучшении условий службы по сравнению с предыдущими десятилетиями. Современные призывники живут в теплых казармах с горячей водой, получают полноценное трёхразовое питание и медицинское обслуживание. Кроме того, они имеют возможность освоить различные военные специальности, что повышает их квалификацию и пригодность к дальнейшей службе.