Военный комиссар Новосибирска рассказал о возможности отправки срочников на СВО

Posted 16 октября, 13:35
Published 16 октября, 13:35
Modified 16 октября, 13:37
Updated 16 октября, 13:37
Гринченко заверил, что все призывники будут проходить службу исключительно на территории России, исключая новые присоединенные регионы. По его словам, подобных случаев, чтобы срочники отправлялись на новые территории, не было и не будет, передает Сиб.фм.
Комиссар также отметил, что осенний призыв проходит организованно, без задержек и сложностей. Молодые люди прибывают на службу строго в установленные сроки, а среди них наблюдается высокий уровень патриотизма. Гринченко обратил внимание, что число тех, кто пытается избежать службы, минимально.
Комиссар также рассказал об улучшении условий службы по сравнению с предыдущими десятилетиями. Современные призывники живут в теплых казармах с горячей водой, получают полноценное трёхразовое питание и медицинское обслуживание. Кроме того, они имеют возможность освоить различные военные специальности, что повышает их квалификацию и пригодность к дальнейшей службе.